非洲豬瘟仍禁廚餘餵養 桃市維持廚餘免費處理

（中央社記者葉臻桃園7日電）桃園市政府環保局今天表示，配合中央政策禁止廚餘養豬期間延長至12月6日，將不改變原來廚餘的收集清運方式、一律免費處理，同時啟動「廚餘應變處理作為」，確保環境安全。

桃園市環保局表示，桃園市的機關、社區、家戶等產生的廚餘，依原有模式將廚餘交給清潔隊收運，高中職以下學校、餐廳則交由原來委託的廚餘養豬場或廚餘清運業者收運，並統一送至桃園市政府環保局指定的處理場所，一律免費處理。

環保局說，在廚餘禁止養豬期間，如遭到棄單無人清運廚餘的機關、學校、社區，請立即撥打專線電話（03-3354920），環保局會盡速派車前往協助清運；目前清潔隊已累計協助34所學校，51處社區，及1處機關清運廚餘。

環保局也說，桃園市的機關、社區、家戶、學校等產生的廚餘每天約100公噸，都送至生質能中心以厭氧消化方式處理，超量部分則送往焚化設施；餐廳廚餘每天約80公噸，則送到泓橋環保公司以快速醱酵方式處理。

環保局指出，廚餘處理管道暢通且量能無虞，截至昨天總計已處理2605公噸；請廚餘養豬場或廚餘清運業者每天依據預約時間進場，以免塞車等待。

環保局表示，已針對列管的98家廚餘養豬場展開全面稽查，每5天至少稽查一次，並採手機視訊方式進行，以減少人員進出場區、避免交叉感染，截至目前已累計稽查292家次，均未發現違規情形。（編輯：黃名璽）1141107