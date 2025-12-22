非洲豬瘟停業補助至12月底止 呼籲攤商把握時間快提出申請





為減少非洲豬瘟疫情對傳統市場豬肉攤帶來的營運損失，經濟部商業發展署公佈非洲豬瘟禁宰期間傳統市場豬肉攤商營業損失補助方案，每攤補助3萬元，申請收件日期至12月31日止。台南市政府經發局表示，經統計至12月17日止，南市已受理公有市場攤商269件、民有市場攤商170件、非傳統市場攤商47件共486件。呼籲尚未申請者把握時間，逾期無法受理。

經發局表示，此次疫情對豬肉攤商的影響，包括無法營業造成的生計壓力，及原未列管市場攤商無法申請補助等問題。全市117處公、民有市場自治會及管理委員會，協助彙整市場豬肉攤商名冊及相關資料。至於非傳統市場攤商，由台南市家畜肉類商業同業公會及台南市家畜肉類商業同業公會協助受理、檢核並造冊，再由市府彙整送經濟部審定。

經發局指出，市府已通知各市場豬肉攤商，也展開文件收件與資格審核作業，確保列管攤商順利申請。對於非傳統市場攤商，也加速造冊及送件進程。該局已簡化行政流程，提升補助申請與核發效率。呼籲相關攤商業者把握申請期限，逾期不受理。

市場處表示，禁宰期間，不僅影響豬肉供應鏈，也造成攤商現金流壓力。為避免因文件缺漏而影響補助資格，該處已加強各市場補助宣導，並安排專人協助攤商備妥申請資料。此外，市府設置諮詢服務窗口，攤商可於週一至週五上午8時至下午5時30分，電 (06) 279-6269分機229洽詢。非傳統市場攤商申請相關事宜，可於週一至週五中午12時至下午4時30分，洽06-5850369或06-2223288。

