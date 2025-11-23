非洲豬瘟危機過了就帶風向？翁達瑞批盧秀燕：爭功諉過到不要臉地步

政治中心／劉宇鈞報導

台中1家養豬場10月爆發非洲豬瘟疫情，當時台中市府的反應遭質疑慢半拍，市長盧秀燕兩周前才公開道歉，盧21日在議會答詢時卻吐苦水、抱委屈，這讓不少綠營民代無法接受。旅美教授翁達瑞說，豬瘟危機過了，盧又開始出來帶風向，「盧秀燕的爭功諉過到不要臉的地步」。

盧秀燕在議會答詢時抱委屈，她說，「我們很認真把問題找出來、通報出來，可是通報出來變成你有事情」；她也說，「查出來反而被指責，好像就你有，別的縣市不是沒有欸，但是他們沒有報，也沒有人監督他們」。

民進黨台中市議員江肇國直言，盧秀燕又在凹，就是想要把豬瘟推的一乾二淨，明明兩週前才道歉，說是台中市政府「做得不夠好」，現在把功勞攬在自己身上；民進黨台中市議員陳俞融也批，盧市府不面對責任及錯誤，卻只會甩鍋中央，不配做「媽媽市長」。

翁達瑞今日以「盧秀燕的爭功諉過」為題發文表示，非洲豬瘟的危機過了，盧秀燕又開始出來帶風向。盧先搶功，認為若不是台中市政府主動通報，非洲豬瘟早就蔓延全台灣了；盧也諉過，認為別的縣市不是沒有非洲豬瘟，只是他們沒有通報而已。

翁達瑞指出，盧秀燕自打臉，兩個說詞有明顯的邏輯矛盾，「如果台中市沒通報，非洲豬瘟就會蔓延全國，那別的縣市都沒通報，非洲豬瘟豈不蔓延全球」。反過來說，如果別的縣市沒通報，但非洲豬瘟並沒有蔓延全球，那台中市沒通報，非洲豬瘟也不會蔓延全國。

翁達瑞強調，盧秀燕自相矛盾的說詞只有兩個可能：一、非洲豬瘟有兩種，台中市一種，會蔓延，其他縣市另一種，不會蔓延。二、非洲豬瘟只有一種，都會蔓延，但盧秀燕的爭功諉過到不要臉的地步。

