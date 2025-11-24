非洲豬瘟危機過了 大喊委屈帶風向？翁達瑞轟：盧秀燕爭功諉過到不要臉地步

台中市長盧秀燕不久前才公開道歉，日前卻大喊委屈，稱非洲豬瘟是台中市「主動送驗」卻被罵到臭頭，翁達瑞痛批，盧秀燕的爭功諉過到不要臉的地步。 圖：取自台中市政府官網（資料照）

[Newtalk新聞] 台中爆非洲豬瘟成台灣防疫破口，台中市長盧秀燕兩週前才公開道歉，日前卻大喊委屈，稱非洲豬瘟是台中市「主動送驗」，「很認真把問題找出來被罵到臭頭」，議員痛批盧在風頭過後竟又開始甩鍋洗白、自攬功勞、推諉卸責。對此，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）痛批，盧秀燕的爭功諉過到不要臉的地步。

針對非洲豬瘟事件，盧秀燕21日在議會答詢時抱屈表示，他們很認真把問題找出來，可是通報出來變成有事情，「我們主動送檢」、「發現的人、把關的人被罵到臭頭」，若他們沒有通報，早就蔓延全台。

民進黨議員江肇國痛批，盧秀燕兩週前才道歉說「做得不夠好」，現在竟把功勞攬在自己身上，聲稱「我們很認真把問題找出來」，盧秀燕就是有這種硬凹的本事，要把豬瘟推的一乾二淨，大家不要被騙了。

對此，翁達瑞23日發文指出，非洲豬瘟的危機過了，盧秀燕又開始出來帶風向。盧先是搶功稱「若不是台中市政府主動通報，非洲豬瘟早就蔓延全台灣了」，又諉過說「別的縣市不是沒有非洲豬瘟，只是他們沒有通報而已」。

翁達瑞痛批盧秀燕自打臉，兩個說詞有明顯的邏輯矛盾，「若台中市沒通報，非洲豬瘟就會蔓延全國，那別的縣市都沒通報，非洲豬瘟豈不蔓延全球」，換言之，若別的縣市沒通報，但非洲豬瘟並沒有蔓延全球，那台中市沒通報，非洲豬瘟也不會蔓延全國。

「盧秀燕自相矛盾的說詞只有兩個可能」翁達瑞分析，首先，非洲豬瘟有兩種，台中市一種，會蔓延，其他縣市另一種，不會蔓延。再者，非洲豬瘟只有一種，都會蔓延，「但盧秀燕的爭功諉過到不要臉的地步」，至於是哪一種解釋才對，請自行判斷。

