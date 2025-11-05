【論壇中心／綜合報導】台中梧棲一處養豬場檢出非洲豬瘟陽性反應，非洲豬瘟中央災害應變中心表示，病毒可能來自未落實蒸煮廚餘，農業部長陳季駿今（5）日宣布，明（6）日中午起活豬禁運解禁，11月7日批發、屠宰、屠體運輸解禁，而台中市政府也宣布，將擴大稽查案場周圍5公里內的東南亞餐廳，啟動相關稽查。

國民黨台北市議員秦慧珠今日在《頭家來開講》節目中表示，目前台灣邊境的管理以及國外的小包裹免檢查的制度，是否應該加強，衛福部與相關單位之間的連線是否應該增加，這些都是應該要努力的部分，不過對於秦慧珠的發言，主持人翁有繼提出疑問，「國民黨立委陳雪生認為邊境檢查太嚴格，應該要放鬆」，這番話讓秦慧珠急喊「陳雪生的意見是他個人意見」，她相信所有的國人都覺得邊境檢查一定要嚴格，但秦慧珠也提到「嚴格也不能擾民」，仍然堅持制度邊境的檢查與小包裹免檢查的制度，需要靠中央去努力。

另外，日前中央疫調發現，梧棲清潔隊將廚餘違規流用給C豬場，案場也分讓給C場，非洲豬瘟中央災害應變中心今（5）日表示，因案場跟C場涉申報不實，最高可處3年以下有期徒刑併科最高1千萬元罰金，案場又因違規分讓，最高可罰3百萬元罰鍰。





原文出處：頭家講(影)／非洲豬瘟又扯中央邊境管制？藍委「這意見」讓同黨同志急切割

