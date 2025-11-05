非洲豬瘟受影響產業鏈補助 11/7開放申請

（中央社記汪淑芬台北5日電）非洲豬瘟中央災害應變中心今天宣布，活豬禁運禁宰自明天中午起分二階段解禁，政府對於因非洲豬瘟而受影響的從業人員及業者提供的補助，7日起開放申請，時間1個月內。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天舉行第48次會議，下午在農業部動植物防疫檢疫署召開記者會，由指揮官農業部長陳駿季主持。

行政院上週公布因應非洲豬瘟產業鏈補助支持方案，針對10月22日中午12時至11月6日中午12時活豬禁運禁宰期間受響業者給予補助，包括：豬隻延遲上市的飼料費每頭新台幣810元、傳統肉攤暫停營業收入損失每攤3萬元、屠宰場人事及勞務費用損失每頭280元。

廣告 廣告

也補助毛豬承銷人（自然人）暫停業務的收入損失，每人1.5萬元；市場營運成本中租金收入損失，每場最高20萬元。針對異地批次母豬場，也補貼保育豬管制移動致密飼死亡的損失，每頭2500元。

應變中心今天說，相關補助7日開放申請，申請時間1個月內，以送件郵戳為憑。（編輯：陳清芳）1141105