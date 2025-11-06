非洲豬瘟只懲處2基層人員！ 台中市府否認：不是「只有」

台中市府否認只有懲處2基層人員。

台中爆發非洲豬瘟，影響全台豬隻民生經濟甚鉅，台中市議會更是砲聲隆隆，要求市長給全民一個交代，近日緊急調整議程，要求市府明（7日）市政施政報告中提出非洲豬瘟事件專案報告。台中市府提前交出一份報告，內容除敘述非洲豬瘟爆發市府處理過程，同時最後僅懲處2名基層員工，引發綠營議員不滿，大罵「盧市長垂直避難」「高官全數安全下莊」。台中市府今（6）日回應，這是錯誤訊息，不是「只有」！

台中市府對議員提出的非洲豬瘟事件專案報告中，名列懲處2名基層人員，分別是假日去清消的農業局約僱人員，及沒有確實稽查廚餘蒸煮的環保局人員，民進黨江肇國將報告內容貼上網路，並表示，台中市副市長在議會上說「難辭其咎」，盧市長卻自己說「及時拆彈」這是市長「垂直避難」「高官全數安全下莊」。

廣告 廣告

不過在非洲豬瘟前進應變所記者會上，台中市副市長鄭照新對此否認，表示這是「錯誤訊息」，絕無此事，這是議員個人主觀上的解釋。台中市府則表示，報告上沒有寫「只有2人」。

報告中指出，「農業局動保處同仁違反中央指令擅自消毒、疫調資訊未反覆查證及人員管理未落實等責任疏失部分已進行調查，據以究責懲處。」以及「環保局同仁在執行養豬場餵飼廚餘相關蒸煮設備查核、照片上傳稽查管制、廚餘流向管理等未落實責任疏失部分已進行調查，據以究責懲處。」是否名單不止於此，台中市府沒有說明。

雖然今天中午起可以開始運豬隻、明天開宰，疫情順利控制，但台中市政府處理的疫調及防疫過程荒腔走板，台中市議會日前緊急排定台中市府明天到議會進行非洲豬瘟事件專案報告，相關報告內容電子檔已提供給各議員，不少議員檢視後十分光火，怒斥內容沒有環保局3次「廚餘蒸煮」稽查紀錄、也沒有農業局動保處的訪視資料，整份專案報告避重就輕，結論令人傻眼，市府卻還在自稱「第一時間以最高規格啟動防疫機制」，自認自己防疫措施成效卓著。

更多鏡週刊報導

趙少康大罷免亮票2次 檢認「故意的」求重刑

發布新形象照爭取藍提名 新北副市長劉和然：我準備好了

中檢押解陳姓豬農回住所採檢 案例場「分讓」梧棲清潔隊是否知情？一併調查