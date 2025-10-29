非洲豬瘟可活1000天 恐傳染給寵物？防檢署回應了

生活中心／倪譽瑋報導

防檢署說明，非洲豬瘟不會傳染到牛、羊、雞身上，寵物貓、狗也不會染病。（圖／農業部動植物防疫檢疫署）

台灣防疫單位持續控管非洲豬瘟，近期網路上有影片稱，農業部長陳駿季推薦大家用「電動噴霧器」避免家中寵物感染非洲豬瘟。農業部動植物防疫檢疫署（防檢署）對此澄清，陳駿季的影片是由AI生成配合剪輯變造，已請臉書下架該影片；而寵物部分，豬瘟雖然可能殘留於豬舍、冷凍豬肉（最多可存在1000天），但病毒不是「人畜共通」且牛、狗、貓等其他動物也不會染病。

假影片流傳！農業部長陳駿季「噴霧器防疫」屬AI偽造

幾天前台中養豬場出現非洲豬瘟染病豬，各界持續防堵疫情擴散。近日一段影片在臉書（Facebook）上傳播，內容為陳駿季發言，表示農業部與廠商合作推廣「電動噴霧器」避免家中寵物感染非洲豬瘟。經查，該影片是AI生成配合剪輯變造，陳駿季並未說過此話。

農業部動植物防疫檢疫署嚴正澄清，該影片以非洲豬瘟議題宣導為前提，引用陳駿季發言畫面生成不實音訊，謊稱部會和與廠商合作賣電動噴霧器，「防檢署再次呼籲民眾切勿相信，除已請臉書下架該影片，並將追查影片來源，以及採取法律途徑。」

網傳「陳駿季推廣噴霧器」的影片，防檢署澄清「內容為變造、不實」。（圖／農業部動植物防疫檢疫署）

防檢署：非洲豬瘟不會感染寵物或其他動物

針對寵物感染部分，防檢署也澄清，非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，病毒感染對象只針對豬隻，雖可能殘留在設備上，但不會傳染其他畜禽養殖動物如牛、羊、雞或寵物犬貓等，「請民眾不用恐慌。」

曾有新聞指出，香腸、臘肉裡面都還能測出病毒，不免讓人好奇，非洲豬瘟的病毒可以存活多久？還是它永遠都不會消失？防檢署補充，非洲豬瘟病毒存在於環境時間於冷藏豬肉100天、冷凍豬肉1000天、豬舍1個月、糞便室溫11天。

為防堵豬瘟，防檢署再次呼籲，地方政府及養豬業者務必提高警覺，落實場內生物安全措施，若發現場內飼養豬隻出現異常死亡或疑似動物傳染病，應立即向所在地動物防疫機關通報。

資料來源：防檢署、中央災害應變中心

