非洲豬瘟台中拔3官 盧秀燕率市府團隊道歉：媽媽做不好一樣要檢討改進

盧秀燕率領市府團隊在鏡頭前向社會大眾鞠躬致歉。（圖／截自中天電視直播）

台中市梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，造成全台豬肉產業受創，中市府今（6）日宣布，農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保處長林儒良即日起免去局長及機關首長職務。台中市長盧秀燕也於下午出面受訪，率領市府團隊向社會大眾鞠躬致歉，並表示，在這個事件當中讓大家擔心，「我非常抱歉，媽媽做不好，一樣要檢討改進」。

台中市長盧秀燕今日下午於市府召開記者會表示，今天下午開始，有關於豬瘟疫情的各項絕大部分管制，會陸續開放解封，市民家人以及產業界的生活，可以逐漸回到正常。

廣告 廣告

盧秀燕指出，自己這時候有幾句話要表達，第一、在這次防疫的最重要任務，就是把疫情鎖在案場，讓病毒沒有外流，和中央團結合作、齊心齊力完成這項任務。過程中，對於中央給台中市府的協助，深表感謝。同時，也有各縣市長、產業界以及市民家人給予關心鼓勵，在此一併致謝。

第二，盧秀燕表示，在整個防疫過程當中做得不夠好，她身為市長必須蓋括承受，應該要道歉。並率領市府團隊向社會大眾鞠躬致歉。

盧秀燕強調，除了致歉，市府剛才也已發布相關首長的人事異動，之前啟動的事件調查正加速進行中，一有結果就會立刻對外公布。

盧秀燕表示，在這個事件當中讓大家擔心，「我非常抱歉，媽媽做不好，一樣要檢討改進」。

盧秀燕喊話，台中市是個努力向上進步的大城市，應該要做得更好，才能對得起大家7年來，對市府團隊的支持、愛護，這個案件絕對會引以為鑑，謝謝大家。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

普發1萬登記秒填完「他感覺很怪」 網秒懂：有被害妄想症

王子再發聲明3招賣慘 律師曝「范姜不同意分期付款」原因

17歲女偶像曬看電影美照 被抓包「飲料杯倒影有男人」秒遭公司退團