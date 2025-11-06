非洲豬瘟台中案場仍有病毒DNA 農業部：不應再養豬

（中央社記者汪淑芬台北6日電）農業部長陳駿季今天表示，發生非洲豬瘟的台中梧棲養豬場，在國軍化學兵清消後，仍有病毒核酸DNA反應，待檢驗確認是仍具傳染力的活性病毒或只是病毒屍體，但案場不應再養豬。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天舉行會議，下午在農業部動植物防疫檢疫署召開記者會，由指揮官暨農業部長陳駿季主持。

陳駿季指出，台中案例場經過國軍化學兵清消後，昨天完成採檢，仍在3處驗到非洲豬瘟病毒DNA，不過還無法確定是否為具有傳染力的活性病毒，或只是病毒屍體，將由獸醫研究所盡快做病毒分離。

陳駿季表示，已要求台中市政府持續對案例場清消及採檢，並觀察病毒量是否降低，必須做到採檢結果呈陰性為止，台中市政府也必須在案例場做好隔離封鎖，調度警力監控。

陳駿季也說，經過專家會議討論，一致認為台中案例場不應該再繼續養豬，不過畜牧場的登記是在地方政府，農業部會將專家會議的意見提供給台中市政府參考。

今天中午12時起，全台活豬已恢復運載，明天凌晨0時起，則恢復活豬拍賣及屠宰。

陳駿季表示，目前所有證據顯示，非洲豬瘟就是鎖定在台中案例場，全國其他養豬場經過3輪清查都是乾淨的，台中案例場雖仍驗出病毒核酸反應，但不影響恢復活豬運送及屠宰。（編輯：張雅淨）1141106