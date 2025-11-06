非洲豬瘟台中案場清消後仍有病毒DNA 農業部籲不應再養豬

台中市梧棲區一間養豬場出現非洲豬瘟，經移除雜物及清潔，化學兵進場消毒。（圖：農業部提供）

台中市爆發全國首例非洲豬瘟案例，經中央疫調確認僅限於台中案例場，屬單一來源病毒，疑因未落實廚餘蒸煮造成感染。農業部長陳駿季表示，發生非洲豬瘟的台中梧棲養豬場，在國軍化學兵清消後，仍有病毒核酸DNA反應，待檢驗確認是仍具傳染力的活性病毒或只是病毒屍體，但案場不應再養豬。

非洲豬瘟中央災害應變中心6日舉行會議，下午在農業部動植物防疫檢疫署召開記者會，陳駿季在記者會上提到，台中案例場經過國軍化學兵清消後，5日完成採檢，仍在3處驗到非洲豬瘟病毒DNA，不過還無法確定是否為具有傳染力的活性病毒，或只是病毒屍體，將由獸醫研究所盡快做病毒分離。

陳駿季說，已要求台中市政府持續對案例場清消及採檢，並觀察病毒量是否降低，必須做到採檢結果呈陰性為止，台中市政府也必須在案例場做好隔離封鎖，調度警力監控。經過專家會議討論一致認為台中案例場不應該再繼續養豬，畜牧場的登記是在地方政府，農業部會將專家會議的意見提供給台中市政府參考。

6日中午12點起，全台活豬已恢復運載，7日凌晨0時起，則恢復活豬拍賣及屠宰。陳駿季指出，目前所有證據顯示，非洲豬瘟就是鎖定在台中案例場，全國其他養豬場經過3輪清查都是乾淨的，台中案例場雖仍驗出病毒核酸反應，但不影響恢復活豬運送及屠宰。