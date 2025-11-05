非洲豬瘟台中案場3度採檢 結果送驗12小時後出爐

即時中心／林韋慈、陳治甬報導民進黨前立委段宜康今（4）日陪同中正萬華市議員候選人馬郁雯掃街，被媒體問到國民黨主席鄭麗文近期爭議言論，以及民眾黨主席黃國昌被鏡周刊爆料之事，他表示過去鄭麗文是他台大的學妹，一開始很震驚，但後來才發現「她沒有背叛我們，是當初我們被她欺騙」。段宜康受訪時說到，當時她所在的社團，是台大最本土化、最激進的社團，對於她一路的改變，大學時代的朋友一開始覺得驚訝到被背叛，後來才發現原來不是背叛，而是政治使人暴露真實。而被問及黃國昌，他也提到，黃的變化比鄭麗文更大，鄭麗文是在年輕的時代，黃國昌則是在成熟的政治人物之前，「都讓我們相信，即便在不同政黨，都會站在這塊土地的利益出發，即便與我們策略上有所不同，但價值一致。後來才發現，黃國昌的價值只有一個，對自己有好處就是其價值，今天無論站在東還是站在西，就是因為站在東對黃有好處、站在西有好處。」原文出處：快新聞／談鄭麗文、黃國昌 段宜康嘆「被騙」：政治讓人暴露真面目 更多民視新聞報導表態挺林岱樺惹議！談未來是否會幫忙站台 林佳龍直言：沒有正國會挺林岱樺「項莊舞劍意在沛公」？ 凌濤：王義川有望戰桃園惡劣至極！中國立案究責沈伯洋 卓揆霸氣回嗆：都是空話

民視影音 ・ 19 小時前