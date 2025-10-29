非洲豬瘟台中稱未獲中央警示 防檢署：追查病毒來源應料敵從寬

生活中心／陳佳侖 、陳聖翰 台北報導台中養豬場日前爆發非洲豬瘟，農業部緊急宣布，禁餵豬隻廚餘15天，就怕廚餘是非洲豬瘟主要傳播途徑之一，許多專家建議應永久禁止廚餘養豬，對此，農業部長陳駿季表示，現在沒有看到非洲豬瘟疫情向外擴散，強調廚餘只要處理得好就是很好的飼料。立委（民） 林月琴：「豬農廚餘蒸煮的紀錄中斷，數個月都沒有上傳，結果台中市長盧秀燕反擊中央說，養豬場不上傳沒有罰則，也沒有管制工具，結果台中市因此放縱業者兩個月，裝作沒看見，讓豬瘟有更多機會入侵擴散，市長說要修法才能管理。」立委痛批台中爆發非洲豬瘟，市長盧秀燕竟聲稱中央沒罰則，如今又爆出台中市以露天方式掩埋廚餘，讓專家憂心，病毒傳播風險大增。立委（民） 林月琴。（圖／民視新聞）環境部長 彭啓明：「如果沒有上傳，經過稽核之後他沒有處理好，就是會依照委員提到的這樣的罰則，他如果沒有按時，每天的去做申報，我們這邊就有一個清單，我們就會給地方號碼單位，隔一個月一定要去清查，目前來看的話，這個部份似乎是漏掉了。」彭啓明打臉盧秀燕，強調未遵循規範指引，就會依法開罰，不過面對台灣每天高達2115噸的該如何處理，成了中央與地方的一大難題。農業部長 陳駿季：「落實你的（廚餘）蒸煮的一個條件，將我們一些不應該存在的，這些病毒殺死的話，它其實也是一個很好的飼料，目前廚餘養豬的蒸煮系統，是不是符合規定，然後是不是可以有再加強的地方，那這個部份我想，我們會跟環境部一起來，滾動式檢討。」環境部長 彭啓明。（圖／民視新聞）環境部長 彭啓明：「首先第一個還是要源頭減量，也就是說煮多少吃多少，然後外出的時候吃多少點多少，而且要瀝水減低廚餘的量，第二個去化的原則，我們還是以肥料化升值化，再利用還有黑水虻為主，如果沒有辦法的話，才是焚化掩埋做處理。」農業部長陳駿季強調廚餘只要處理好就是好飼料，環境部長彭啓明也喊話，國人廚餘減量要從源頭做起，未來也研議廚餘養豬場全面加裝溫度探針及監視器取代人工上傳，提升管理效率。原文出處：永久禁廚餘養豬？ 陳駿季：只要處理好就是很好的飼料 更多民視新聞報導屏東推未滿1歲嬰幼兒營養補助金 每月2000元燕子口堰塞湖崩解！絕美「蒂芬妮藍湖」完全消失全台開戰！警政署「環保鐵腕」查緝不法傾倒廢棄物 逾4,000萬黑金

民視影音 ・ 1 天前