非洲豬瘟台中稱未獲中央警示 防檢署：追查病毒來源應料敵從寬
台中梧棲一處養豬場出現非洲豬瘟，台中市政府昨天深夜發新聞稿指稱，確診案例場9月及10月初未收到中央系統警示通報。農業部動植物防疫檢疫署說，當時未達通報標準，追查病毒應料敵從寬。
非洲豬瘟中央災害應變中心今天（29日）舉行第41次會議，下午農業部動植物防疫檢疫署召開記者會，由指揮官、農業部長陳駿季主持。防檢署昨天在應變中心記者會提到，案發場豬隻死亡時間是10月10日，但研判應該更早，希望台中市政府盡快釐清。台中市昨天深夜發新聞稿，提到9月及10月初，並未收中央系統警示通報。
防檢署長杜麗華回應，非洲豬瘟台中案例場9月及10月初的豬隻死亡並未達異常死亡警示標準，都是1到3頭；不過，現在疫調追查病毒應料敵從寬。
根據農業部對豬隻異常死亡通報標準，原先200頭以上500頭以下是每天死亡達飼養頭數3%，台中案場登記的飼養頭數是300頭，死亡9頭達警示標準；農業部在非洲豬瘟發生後，已修正警示標準，其中200頭以上500頭以下為死亡達飼養頭數2%，也就是每天死亡達6頭。
責任主編：于維寧
