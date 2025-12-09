非洲豬瘟告急！菲律賓緊急宣布：禁止「台灣、西班牙」豬肉進口

防堵非洲豬瘟，菲律賓正式禁止我國與西班牙生豬及肉類製品進口。(豬隻示意圖) 圖：翻攝自農業部（資料照片）

[Newtalk新聞] 為防堵非洲豬瘟病毒跨境傳播，菲律賓官方正式對我國與西班牙祭出進口禁令。這項針對我國的封鎖措施於週一正式生效，西班牙部分則提前於週日宣布。

這波禁令的導火線源自於近期爆發的確診案例。台灣方面，台中梧棲一處養豬場在上月22日檢測出非洲豬瘟PCR陽性反應，中央災害應變中心隨即於25日證實已分離出病毒株，確認感染非洲豬瘟。我方隨即啟動通報機制，告知世界動物衛生組織（WOAH）及主要貿易夥伴，並同步暫停所有豬隻產品出口作業。

歐洲疫情同樣不容樂觀，西班牙農業部在上月28日通報，位於巴塞羅那附近發現兩頭死亡野豬，經檢驗後確認感染非洲豬瘟。這也是西班牙睽違近30年後，首度再次出現相關病例，該國已依規定向世界動物衛生組織（WOAH）進行通報。

根據菲律賓農業部發布的最新規範及《路透》報導，菲律賓對防疫展現強硬態度。農業部長勞雷爾（Francisco Tiu Laurel）週一發表聲明強調，菲國必須維持高度警戒狀態。他指出，唯有採取阻絕手段防止非洲豬瘟進一步感染，才能有效捍衛國內養豬產業的投資與就業機會，同時確保消費大眾的食品安全與健康不受威脅。

配合邊境管制，行政程序也同步緊縮。依據菲律賓農業部頒布的行政命令，凡是先前已核准、涉及從台灣進口豬隻及相關產品的《動植物檢疫與衛生進口許可》（SPSIC），即刻起自動失效。此外，官方也全面暫停受理任何相關品項的新進口許可申請，恢復時間將視後續情況另行通知。

西班牙部分產品，菲方設有嚴格的過渡條款。據《路透》指出，菲律賓農業部僅允許在11月11日（含）之前生產，且必須在12月4日（含）之前完成裝運的西班牙冷凍豬肉產品通關，其餘均在禁止之列。

