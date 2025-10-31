非洲豬瘟基因定序出爐！「與中國、越南重組株相似逾99％」 農業部：無法確認來源

農業部公布非洲豬瘟病毒基因定序結果，顯示與中國、越南病毒株相似度逾99％，但無法確認確切來源。圖為非洲豬瘟中央災害應變中心29日記者會。（圖／報系資料照）

台中市一處養豬場日前爆發豬隻異常死亡，10月25日經農業部獸醫研究所檢出確認非洲豬瘟陽性。農業部今（31）日公布非洲豬瘟病毒基因定序，確認病毒屬於重組株，與中國及越南的病毒株相似度分別為99.95％與99.92％，因此無法確認病毒來源。農業部也強調，將把資料提供給世界動物衛生組織（WOAH）。

針對外界好奇非洲豬瘟病毒來源，也有傳出病毒可能來自中國或越南，是否需要針對特定國家加強防疫的消息，農業部防檢署署長杜麗華今日主持非洲豬瘟中央災害應變中心記者會回應。

農業部表示，台中確診豬場的非洲豬瘟基因定序已經完成，結果顯示病毒為重組株，與中國及越南的病毒株高度相似，分別為99.95％與99.92％。

農業部指出，目前無法確認確切來源，但由於當初是向WOAH基因庫索取相關資料比對，所以會將資料提供給WOAH，善盡國際公民的責任。

