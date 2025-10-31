非洲豬瘟基因定序出爐 與越南、大陸病毒株相似度逾99％

我國近日檢出首例非洲豬瘟病例，今天基因定序出爐，確認為非洲豬瘟重組病毒，經比對WOAH基因庫後與大陸及越南相似度分別達99.95％及99.92％，但仍無法確認來源。

農業部獸醫所長鄧明中說，基因定序可以知道病毒的基因排列方式，並觀察病毒關聯性，由於非100％吻合、且病毒會演化，因此只能說明可能的來源為何。

外界關切境外防堵措施是否可能會再加嚴，非洲豬瘟中央災害應變中心表示，維持非洲豬瘟高風險國家的分流制度不變，但針對所有入境旅客的行李查驗比例提高。

防檢署長杜麗華31日補充，希望入境民眾能夠配合檢查，若旅客拒不配合會有人員陪同至海關後仍要強制抽檢，而託運行李則是維持於轉盤前100％X光檢驗。代表民眾入境措施大致不變。

