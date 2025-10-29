非洲豬瘟基因定序 明天出爐

立法院社會福利及衛生環境委員會29日邀請環境部、衛福部、農業部、經濟部、教育部、國防部就「防範非洲豬瘟疫情擴散，強化全國廚餘去化問題以及後續防疫、清消等作為」提出專題報告，並備質詢，農業部長陳駿季會前接受媒體聯訪。（蔡佩珈攝）

台中養豬場爆首例非洲豬瘟案例，病毒疑為境外傳入。農業部27日指出，今年統計至上周止，中國樣本的陽性比例13.1％、越南18.8％、泰國4.2％，平均為11.3％；立委要求盡快完成溯源，避免防疫亂槍打鳥。農業部長陳駿季鬆口說，基因定序31日出爐，會比對其他國家基因序列。立委也提醒《動物傳染病防治條例》有「首次非故意」免罰條款的漏洞，要求農業部3天內提出修正方向，盡速彌補防疫破網。

藍委王育敏昨在立院衛環委員會說，據農業部統計，截至今年10月23日已檢測9511件旅客違規攜帶、機場港口棄置及非法輸入豬肉產品，其中997件呈陽性；陸客不能來台，而越南、泰國陽性比例較高，這次破口究竟來自哪裡？農業部第一時間稱台中非洲豬瘟的病毒序列與越南較為接近。

陳駿季說，過去台灣沒有非洲豬瘟，首例一定從境外來，防範首要關卡就是邊境攔阻。至於病毒來源，目前還在疫調，基因定序尚無法確定，等31日結果出爐，應比對其他國家基因序列，但中國基因定序資訊未上網、無法核對，因此僅靠基因定序無法證明病毒來自哪國。

他補充，病毒來源可能是人員自國外返台接觸、廚餘、走私品透過非廚餘系統汙染等，在疫調未完成前，任何揣測都不適當。

藍委牛煦庭在立院內政委員會質詢說，郵寄內含豬肉製品包裹入境雖可重罰20萬至100萬元，但《動物傳染病防治條例》中有「首次輸入非故意者，不予處罰」的免罰條款，恐讓有心人心存僥倖。農業部防檢署長杜麗華說，因包裹寄件人常與收件人對不起來，因此雖查到疑似案件1000件，實際僅裁罰9件。

牛煦庭質詢關務署長彭英偉贊不贊成刪除免罰條款？彭說依查驗機關的立場，刪除後有重罰嚇阻效果，應予支持。牛要求農業部3天內提出修正方向，盡速彌補防疫破網。