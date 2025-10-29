非洲豬瘟場化製單疑遭塗改 檢赴環保局調資料釐清
（中央社記者蘇木春台中29日電）台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，針對死亡豬隻化製三聯單，疑遭塗改出現數字落差，檢方今天前往台中市環保局調取養豬場相關稽查紀錄，並釐清養豬場蒸煮廚餘作業的查核情形。
台中地方檢察署今天發布新聞稿表示，檢方為持續釐清案情，查明有無違反動物傳染病防治條例等情事，於今天上午傳訊證人王姓獸醫佐到案，查明全案始末，並經同意進行手機鑑識採證，訊畢諭知請回。
檢方表示，因非洲豬瘟中央災害應變中心於28日指出，案例場疫情調查報告中，該場數日間運送斃死豬隻至化製場所時，所填載化製三聯單甲聯與丙聯記載病死豬數量不符，疑涉偽造文書情事，檢方第一時間前往台中市政府環境保護局，調取養豬場相關稽查紀錄，並了解對養豬場蒸煮廚餘作業的查核情形。
檢方提到，今天依據台中市政府28日公文，另行分案偵辦，以迅速查明有無違反動物傳染病防治條例或相關違法情事。
另外，檢方說明，中市府26日函請檢方偵辦，有關違反獸醫師法規定部分，經查獸醫師法相關違反事項屬行政罰，未涉刑責，此部分宜由主管機關依權責處理。
針對死亡豬隻送化製的三聯單，疑遭塗改出現數字落差，台中市副市長鄭照新今天在非洲豬瘟前進應變所說，確實發現疑似有塗改狀況發生，已於26日與28日將相關證據送交檢調調查釐清，若涉及刑法偽造文書罪一定會追究。
據了解，疫情調查中豬隻死亡統計，化製三聯單是重要依據，三聯單包括甲聯給化製廠、乙聯交地方防疫單位、丙聯則由豬農自己保存。相關狀況有關單位仍在釐清。（編輯：李亨山）1141029
其他人也在看
新竹男開百萬敞篷跑車搶銀樓被逮…母淚崩：家裡不缺錢幹嘛要搶?
新竹市一名吳姓男子（36歲）昨（27）日上午10時許，開著掛牌母親名下的百萬雙門百萬跑車到某間銀樓，入店佯裝挑選金飾，竟趁店趁店員拿出金項鍊時伸手搶走後並駕車逃逸，沒想到，卻被正巧休假中的所長在台68線發現，所長隨即通知竹縣竹東分局協助圍捕，最後在五指山灶君堂逮到人。對此，吳男的母親哽咽這樣說。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
明年65歲才能領年金 勞保退休制度必須懂
不少勞工提前退休享受生活，平均61.2歲退休，低於年金請領年齡(圖/xframe)卡優新聞網 ・ 18 小時前
百歲人瑞台灣5749人創新高 最年長122歲也創紀錄
衛生福利部社會及家庭署在今天「九九重陽節」公布，台灣百歲人瑞數再創新高，至8月29日共有5749人，最高壽者為122歲也創新高，金鎖片採購金額也達新台幣7699萬。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前
首例！蝦皮智取店收銀機台被拆 2嫌搬上貨車偷走｜#鏡新聞
許多民眾會報無人看管的智取店取包裹，但是新竹縣一間智取店，8月時收銀機台卻不翼而飛，警方接獲通報調閱監視器發現是有兩名男子開來貨車，把收銀機台給載走，並載到海邊撬開取走現金，警方六天之後陸續抓到兩名嫌犯。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 9 小時前
愛傘不見! 揹名牌包用餐"順手牽羊偷傘" 失主怒報警
社會中心／黃國誠、洪國凱台北報導北台灣這幾天雨勢不斷，就有出門不帶傘的女子，順手牽羊拿了別人的傘，現在挨告了！北市基隆路一家餐廳，消費者用完餐發現自己具有紀念價值的日本動漫雨傘不見了，調閱監視器發現，居然是一名揹著名牌包的女子，離開時看到下雨，轉身拿傘走人，怒批真的很沒水準又可惡，直接報警。穿著連帽外套揹著名牌包的女子，似乎看著外頭下雨，還將外套上的帽子蓋住頭，發現雨勢比想像中的大，轉頭看到傘架上放著雨傘，二話不說，拿了就走，雨傘主人用完餐，才發現心愛的雨傘不翼而飛，心痛不已，立刻報警提告。聲源：雨傘失主（變音處理）：「就是跟朋友去吃飯，大概十二十分鐘，出來的時候就發現雨傘不見了，就是因為我本身很喜歡吉伊卡哇，所以家人知道才買給我的，你已經習慣它的存在，就覺得偷雨傘真的是很可惡。」愛傘不見! 女子用餐"順手牽羊偷傘" 失主報警提告。（圖／翻攝當事人Treads）受東北季風影響，台北市連續幾天陰雨綿綿，民眾來到基隆路一家麵店用餐，離開時候，發現雨傘被偷，氣到直接報警，調閱監視器才驚覺，嫌犯就是餐廳裡，用完餐後沒帶傘的女客人，本身是日本動漫吉伊卡哇的愛好者，面對吉伊卡哇雨傘被偷，簡直無法接受。民視記者黃國誠：「下雨天店家通常會擺出傘架，提供民眾放傘，有時候有些客人會忘了帶走，或是拿錯雨傘，但也有部分忘了帶傘的客人，隨便挑了一把拿了就走，偏偏有時候這個雨傘，對當事人來說，會格外具有紀念意義。」你偷傘我淋雨！ 女子用餐"順手牽羊偷傘" 失主報警提告。（圖／民視新聞）偷傘行徑犯眾怒，就有網友質疑她有錢吃飯沒錢買傘，揹名牌包卻連傘都買不起，為了一把傘被公開長相，怒轟她自己不帶傘，還害別人淋雨，怕淋雨乾脆順手牽羊，這下女客人成了竊盜犯嫌，因此留下前科，實在不值得。原文出處：心愛吉伊卡哇雨傘不見！ 背名牌包女用完餐順手牽羊、失主心疼怒報警 更多民視新聞報導穿露肩婚紗遭公婆罵「丟臉又暴露」！ 19歲新娘走上絕路日本「熊災」肆虐！秋田縣知事急向「自衛隊」求援異想天開「漁毒共生」 調查局台南市處查獲大型安毒工廠民視影音 ・ 1 天前
北投知名社區有"惡鄰" ! 砸門又製造噪音
社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導台北市北投某知名社區，一名林姓男子被控訴，半夜放音樂擾鄰，鄰居受不了報警處理，男子心生不滿，竟拿鐵棒砸毀鄰居大門。其實，他早就是社區頭痛人物，鄰居忍無可忍，希望相關單位和管委會能協助處理。披頭散髮的男子，在走廊上大吼大叫，手上還拿著鐵棒，對著鄰居大門，一頓猛砸。警消人員到場後，只見他情緒還是相當激動，當場被壓制在地。民視記者莊立誠﹔「當時這名男子，半夜不睡覺，跑去敲擊鄰居的家門，讓他們實在不堪其擾。」鄰居表示，跟我同一棟，每次都被他嚇到，沒辦法因為我們都聽到聲音，他有時候在一樓，不知道敲什麼東西，很大聲不知道是跟誰吵架，聲音太大了我們都嚇死了。還有人說，管委會曾經幾個月前，有討論過這問題，但是因為惡鄰居法，跟那個法規，好像沒辦法說，直接叫他強制遷移。北投某社區傳惡鄰，半夜敲打鄰居家門。（圖／民視新聞）事發就在台北市北投區，一名41歲的林姓男子，1年前搬進靠近磺溪的知名社區後，經常大聲播放音樂，鄰居報警後，沒想到這名男子的行為，更是變本加厲。今年6月，林姓男子情緒失控，他懷疑是隔壁鄰居報警，竟持鐵棒瘋狂敲打鄰居住家大門，甚至將門鎖砸毀，嚴重影響社區安寧。北投警分局永明派出所巡佐李俊達表示，接獲民眾報案，指稱遭隔壁鄰居，持不明器械敲擊毀損住家大門，本分局獲報後，立即派員至現場處理，另所涉毀損恐嚇等刑案部分，業以函送士林地檢署偵辦。北投某社區傳惡鄰，半夜敲打鄰居家門。（圖／民視新聞）男子的行為，讓鄰居們心生畏懼，警方後續依毀損、恐嚇等罪嫌，將他移送法辦。原文出處：北投知名社區有「惡鄰」！ 砸門又製造噪音 更多民視新聞報導台中沙鹿住宅大火8人送醫 延燒隔壁棟6人一度受困連假「猛被開4張違停」超過一咪咪就出局！慘烈罰單地獄路段曝光又砸！ 蒙面雙煞暗夜砸車 車主氣炸:第四次了民視影音 ・ 8 小時前
妻癌逝獨子工作遇難亡 他靠運動走出悲痛！90歲爺：我死後遺體捐醫學院
根據內政部2024年統計，台灣人平均壽命達80.77歲，再創新高，男性77.42歲、女性84.30歲，女性壽命首度突破84歲。2025年底，台灣將邁入超高齡社會，如何讓長輩「活得久，也活得好」成為社會關注焦點。台中90歲的柯爺爺，曾歷經喪妻與喪子之痛，一度封閉自我、身體退化，所幸在家人與社工鼓勵下重返社區據點。如今他不僅恢復健康，更成為據點的槌球種子教練，帶領長輩運動、比賽屢獲佳績。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
被議長踹桌傅崐萁痛批民主之恥 張峻：我踹的不是人
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導花蓮縣光復鄉遭堰塞湖潰壩泥水嚴重災害後，須待重建，國民黨立委傅崐萁、鄭天財27日召集縣府官員、議員等在當地舉辦「重建...FTNN新聞網 ・ 1 天前
中壢車站碰撞糾紛！ 女控遭男子肘擊 怒蒐證PO網
桃園市 / 綜合報導 桃園中壢市火車站發生一起旅客碰撞糾紛，一名女網友指控，因為一名男旅客突然走到她面前，導致她反應不及碰到對方的腳，沒想到對方就用手肘攻擊她，她氣得拿起手機錄影存證，並PO在社群上提醒其他網友小心，引發熱議。穿著藍色外套的男子，拚命用雨傘遮著臉，左閃右躲，女子則拿著手機錄影存證。女子VS.男子說：「你不要遮啊，誣告，有監視器有證人，誣告什麼。」女子指控男子打人，男子一邊反駁，一邊打算逃離現場。女子VS.男子說：「誰打妳，莫名其妙。」男子拒絕認錯的態度，讓女子氣炸了，繼續用手機跟拍，再把影像PO在社群上，女網友指控。昨(28)日上午在桃園中壢火車站，男子超車走到女子前面，她反應不及，碰到男子的腳，沒想到對方突然說女子踹他，甚至用手肘攻擊，看到女子掏手機蒐證，就開始拿傘遮擋臉，後來甚至直接帶起口罩匆匆離去，PO文一出引發網友熱議，有網友認為這是看女性好欺負。民眾說：「撞到難免，脾氣幹嘛這麼大。」民眾說：「確實危險，我會跟站務人員求救，會比較小心一點，畢竟現在的人你也不知道會發生什麼事。」鐵路警察局表示，目前沒有接獲相關報案，當事人如果需要警方協助，可以隨時報案，由警方來釐清真相。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
踹車快客! 男子出腳踹倒約20輛機車 學生氣炸
南部中心／鄧山田、莊舒婷 高雄市報導高雄有學生發現自己停在校內停車場的機車倒在地上傷痕累累，而且受害者不只一位，放眼望去共有約20部的機車通通遭殃，警方調閱監視器發現，是一名男子以腳踹的方式弄倒機車，目前已經鎖定涉嫌人，將通知到案。一台重機被推倒在地，其他旁邊機車也遭殃。（圖／翻攝畫面）監視器拍下，身穿藍色上衣的男子，來到機車停車場，出腳踹了一台機車，接著走沒幾步路又再踹一台，左邊踹不夠，轉個身，右邊的機車也要來一腳，接著在停車場內，繞了一分鐘多狂踹猛踹，沒幾秒鐘的時間就伸腳攻擊一台機車，接著來到另一個機車停車處又連續踢了兩台，直到有人靠近才假裝沒事離開。聲源：受害學生（變音處理）：「當下我映入眼前至少是15到20輛，那總共初估學校初估大概有30幾輛，一般的車可能都是四五萬，那他都挑九萬十萬的車在踢。」學生要騎車的時候，才發現自己心愛的機車倒在地上，往旁邊一看還有好幾台也東倒西歪，有的橫躺在地，有的傾斜倒在隔壁機車上，整個停車場彷彿就是颱風過境一般，慘不忍睹。其他學生：「很像有人進來學校把車子把比較貴的車子用倒這樣，好像一路推到後勁捷運站那邊。」其他學生：「我昨天從這回去時也看到一大堆機車翻倒，但是我也不知道是誰弄的。」校園內部監視器拍下，一名男子隨機踹倒多部機車。（圖／翻攝畫面）不只校內機車毀損，就連校外幾台機車也遭殃，監視器拍下，這名男子經過機車旁邊，看了一眼後，轉身出腳猛踹，整台機車瞬間倒地，安全帽也噴飛，不只人行道上機車歪斜，就連停在汽車格內的黃牌重機也倒了，事發地點就在高雄科技大學楠梓校區，警方初步估計，校內校外共有約20台機車受損。高市警楠梓分局後勁所所長曾士軒：「員警依規定受理後，已鎖定涉嫌人通知到案，全案依毀損罪嫌函送地檢署偵辦。」男子隨機踹倒機車，還疑似專挑高價機車下手，動機為何，警方還要釐清，只是學生們將心愛機車好端端停在校內，卻無辜傷痕累累，真的無奈又心痛。原文出處：踹車快客！男子出腳踹倒約２０輛機車 學生氣炸、警鎖定嫌疑人通知到案 更多民視新聞報導肉肉大米稱「台灣省首店」遭出征！急發聲明切割小米SU7旗艦電動車門打不開 駕駛活活燒死！股價一度暴跌8％掛註銷牌拒撿連撞5車 駕駛.乘客棄車徒步逃逸民視影音 ・ 1 天前
航警收賄放行走私9000條加熱菸品入境 拒菸聯盟籲衛福部「懸崖勒法」守住防線
桃園國際機場爆出航警貪瀆案件，航警局保安大隊一名陳姓警員涉嫌多次收賄，協助公務門信傳媒 ・ 14 小時前
水退一個月災民創傷壓力才開始！ 夫妻倆不敢閉眼「輪流守夜…」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 馬太鞍堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，雖然洪水已經退去超過一個月，街道泥濘清除了，但災民心裡的創傷卻還在，門諾醫院壽豐分院啟動身心關懷，為災民送藥、諮商，就發現仍有人擔心睡得太沉，不敢吃安眠藥；還有名陳媽媽直呼「半夜根本睡不著，只能跟老公一人睡上半夜，一人睡下半夜，輪流顧著那片黑暗。」 陳媽媽回想那一夜的洪流，聲音仍在顫抖...匯流新聞網 ・ 11 小時前
台中非洲豬瘟獸醫未到案場 市府坦承：85歲老豬農獨自處理死豬
非洲豬瘟中央災害應變中心前進指揮所持續昨（27）日說明防疫進度，台中市農業局長張敬昌說，梧棲養豬場10日出現豬隻異常死亡數量上升前，王姓獸醫佐是以「打電話」方式了解豬隻病況，直到14日，台中市動物保護處才派獸醫訪視，這段時間，豬隻持續異常死亡，「獸醫師未出現在訪視單內、未到過案場」。自由時報 ・ 1 天前
台南藍眼淚大爆發吸客！夜行鬼市DJ派對萬聖節遊台南懶人包必看
台南,藍眼淚,夜行鬼市,DJ,派對,萬聖節 藍眼淚閃耀台南海岸！近日將軍區青鯤鯓出現夢幻自然奇景，吸引遊客徹夜追光。迎接萬聖節，台南整座城市也化身為大型派對現場，國華海安商圈封街舉辦「夜行鬼市 × DJ狂歡派對」，南紡購物中心同步推出「萌鬼出任務」親子活動。從府城老街到山海自然景點，台南各地都洋溢節慶氛圍，精彩活動不可錯過！景點+ ・ 1 天前
百歲人瑞數5749人創新高 最年長122歲也創紀錄
（中央社記者曾以寧台北29日電）今天是九九重陽節，衛生福利部社會及家庭署表示，今年全國百歲人瑞數再創新高，至8月29日共有5749人，最高壽者為122歲也創新高，金鎖片採購金額也達新台幣7699萬。中央社 ・ 7 小時前
台南銀樓搶案！ 鐵鎚匪劫走「13兩黃金」拒透露下落
台南市 / 綜合報導 台南安南區一間銀樓昨(27)日下午發生搶案，30多歲黃姓男子騎著偷來的機車，闖入銀樓持辣椒水狂噴行動不便的業者後，再用鐵槌敲擊玻璃接著搜刮共13兩的金飾後離開，警方獲報鎖定特定對象，在晚間11點逮到人，不過嫌犯拒絕透露黃金下落，警方還要追查。全身包緊緊，戴著安全帽的搶匪，一進入銀樓，就從包包拿出辣椒水，朝老闆狂噴，老闆行動不便，只能拿起拐杖反擊，雙方展開拉扯動靜之大，就連樓上的老闆娘也嚇到，衝下來制止。銀樓業者說：「他還是一直噴辣椒水。」持辣椒水繼續攻擊，還推了老闆娘一把，接著持鐵鎚敲打展櫃玻璃，搶走金飾，重回被搶的銀樓，就在台南安南區，老闆回想經過心有餘悸。銀樓業者說：「他進來就一直噴，他進來就狂噴，我跟我太太都被噴，噴很多，到現在還會感覺辣，有嚇到。」27日下午5點多，30多歲黃姓男子，闖入銀樓內砸毀玻璃櫃，搶走13兩金飾，銀樓業者說：「總共5盤，搶走其中的2盤，都鍊子類的，手鍊跟項鍊，那比較重，比較大條。」銀樓業者是一對老夫妻，老闆是身障人士，被搶當下根本無力反擊，發生搶案之後，警方循線來到永康，晚間11點，在嫌犯住處抓到人。台南市第三分局副分局長林雲豪說：「於案發6小時內在永康區，將黃姓犯嫌拘捕到案，並查扣相關證物，全案依強盜罪嫌移送。」搶匪36歲黃姓男子，他騎著偷來的機車犯案，初步了解，因為缺錢才鋌而走險，事後竟然拒絕告知黃金的下落，警方目前還在追查，針對無力反抗的銀樓業者，持辣椒水攻擊，實在可惡。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
雨勢持續 新店錦繡、碧瑤社區預防性撤離擴大至53戶136人
東北季風影響，新北市連日強降雨勢未歇，新北市政府持續監控新店區錦繡、碧瑤山莊間坍塌的擋土牆，目前雖然現場3個監測點數值穩定，因夜間雨勢過大，造成雨水滲入，泥沙局部沖刷至民宅周圍，市府為安全考量，28日清晨5點擴大預防性撤離共5戶、19人，目前總共已撤離53戶、136人，確保市民生命財產安全。自由時報 ・ 1 天前
淡海輕軌駕駛遭襲 暗夜雷射筆「綠光」射眼｜#鏡新聞
新北市淡海輕軌，2個月內3起有人用雷射筆，瞄準輕軌駕駛室，警方經過比對後，循線逮到一名58歲的蔡姓男子，他聲稱只是用雷射筆照射只是好玩。警方進一步搜索後，發現這男的的家裡，有海洛因，而他的王姓女友也在場，同樣也被帶回偵辦。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 4 小時前
新竹「敞篷車男」搶銀樓落網！慈母淚崩：家裡又不缺錢
新竹市一名36歲吳姓男子，昨天上午開著掛在母親名下的百萬敞篷跑車去銀樓，但竟是去搶劫，奪走一條1兩重、價值14萬的金項鍊逃逸，1小時後迅速遭逮，其母趕往警局了解時不禁淚崩喊：「家裡又不缺錢」。中天新聞網 ・ 1 天前
蝦皮無人店被盯上! 離譜竊賊偷搬大型繳費機
生活中心／李世宸、莊柏驊、黃兆康 新竹-新北報導怎麼會有人偷走整台蝦皮繳費機？新竹縣就發生這樣的離譜竊案，竊賊將無人店面的整台蝦皮智取機都偷走，更一路偷車，將機器載往8公里外的新豐海邊破壞後，將裡頭現金拿走，警方靠監視器抽絲剝間，最後還是將兩名嫌犯逮捕到案！頭戴安全帽兩名男子滿頭大汗，把大型蝦皮繳費機推上小貨車，機器還一度滑落。「竊賊。」繳費機重達百公斤，施力角度也不好搬，兩人吃力地推，但也越看越不像蝦皮員工，原來根本是竊賊，趁深夜偷走機台，民眾直呼太離譜了。民眾：「這件事情當然很誇張真的是，因為他怎麼搬才厲害，現在有加了那個鎖啊，對啊所以應該是都有在防啊，把整個機台拿走，好像也是滿誇張的。」蝦皮大型繳費機遭竊，警方起出做案工具。（圖／警方提供）民視記者李世宸：「無人店自動化管理，讓很多用戶都覺得方便，但這空間也讓犯嫌，有了可趁之機。」蝦皮8月間，共有兩間店陸續遭竊，分別是新豐泰安店、湖口仁愛店，，連轄區新湖分局都形容，這是全台首例蝦皮智取機竊案，警方調閱監視器，鎖定49歲馬姓男子以及45歲歐姓男子，他們一路偷車逃逸，包括偷東西的小貨車和逃逸車輛都是偷來的，最後發現機台竟被丟棄在八公里外的新豐海邊，兩人也雙雙落網。蝦皮大型繳費機就這樣被敲開破壞，遺棄在新竹海邊，警方循線起出，成為犯案鐵證。（圖／警方提供）新竹縣新湖分局副分局長林瑞枋：「拘提馬嫌及歐嫌兩人到案，查扣作案工具一批，及毒品等證物，全案依違反刑法加重竊盜罪，及毒品危害防制條例罪嫌，移送地檢署偵辦。」警方陸續起出做案工具，大膽手法讓員警也直搖頭，感嘆為了偷錢，還得大費周章、把整台機器都每搬走！原文出處：這也偷！ 2賊搬走「蝦皮百公斤繳費機」 一路偷車逃 更多民視新聞報導「北教大王力宏」爆偷吃劈腿12女！校方回應了恐成生化武器！吳思瑤驚曝「淘寶肉可躲避入關防線」 籲政府推禁令中國電商肉製品竟能直接輸台？郵務員人心惶惶 中華郵政回應了民視影音 ・ 8 小時前