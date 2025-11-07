非洲豬瘟專報「藍綠議員都猛批」！ 盧秀燕4度鞠躬道歉

台中市發生非洲豬瘟疫情，在豬肉解禁後，市長盧秀燕赴議會專案報告，再度鞠躬道歉。（圖／東森新聞）





台中市發生非洲豬瘟疫情，在豬肉解禁後，市長盧秀燕赴議會專案報告，再度鞠躬道歉，表示市府在處理過程做得不夠好，她深深自責，只不過中市府交給議會的報告，署名還是被拔官的兩位局長，讓民進黨議員氣到兩度怒丟報告。

台中市長盧秀燕：「各位市民家人，大家辛苦了，讓大家擔心，我們覺得非常不好意思，秀燕在這個地方先向大家鞠躬致歉。」

台中市長盧秀燕前往議會專案報告非洲豬瘟疫情，報告一開始就為了防疫接連出包，接連兩度鞠躬道歉。台中市長盧秀燕：「但是在疫情整個處理過程當中，做得不夠好，我身為市長必須概括承受，也因此我深深自責，也因此向社會各界表示道歉，讓大家擔心了謝謝。」

不過道歉的誠意，不只民進黨議員感受不到，看到台中市府交給議會報告屬名竟然還是被拔官的兩位局長，更火大了。台中市議員（民）林德宇：「市長說道歉，結果該來究責的人也不敢進來，24小時讓你們抽換也沒有，藐視議會。」

台中市議員（民）陳淑華：「這裡頭又出現，撲殺數新數字127，這樣的報告漏洞百出，你就要欺騙市民，就要欺騙議會，像這樣的報告退回啦，請你重編重新送來。」

這一份報告至少二度被甩在桌上，氣氛相當火爆，看著盧市長被綠營圍剿，輪到國民黨議員發言時，也趕快給媽媽送暖。台中市議員（國）陳廷秀：「我們是市政府，當然有監督監控不周的地方，所以各打50大板，我們市政府市長也道歉了，兩個局長一個處長也下台了，做成專案報告組成調查小組，那中央負了什麼責任。」

非洲豬瘟疫情解封後，誰造成了這場危機，政治上的究責才正要開始。

