非洲豬瘟專案報告避重就輕、懲處基層？！台中市府後續才免職兩局長...江肇國指「還在等盧秀燕一個道歉」...周永鴻怒轟：這場人禍，盧秀燕妳也有責任！

上月台中市梧棲區一處豬場爆發非洲豬瘟後，中央隨即實施應變措施，但身為地方的台中市政府從事發初期處置到後續疫調卻漏洞百出，引爆全國怒火。台中市議會也因此調整議程，要求市府明進行豬瘟專案報告，而今（6日）書面報告首度公開，內容被轟避重就輕，最後竟只懲處兩名基層人員，對此民進黨台中市議員周永鴻發文痛批「防疫報告造假卸責」，市府還有多少謊言未被揭發？後續，周永鴻和市議員江肇國再發文透露，台中市環保局長、農業局長以及動保處長被免職，直呼「非洲豬瘟這場人禍，盧秀燕妳也有責任！」

台中市議會日前調整緊急議程，排定台中市府明到議會進行非洲豬瘟專案報告，因此今提供相關報告，內容曝光後引發眾多議員怒火，質疑書面報告東缺西缺、不提供關鍵資料是在避重就輕。



對於報告內容，周永鴻指出，非洲豬瘟爆發後，市府在議會專案報告裡不僅避重就輕，甚至在動保處約談完案件相關人士後，仍把錯誤資訊寫進報告裡，企圖把責任往民間推。



周永鴻提到，王姓獸醫向他陳情，表示報告內容錯誤百出，根本扭曲事實。王姓獸醫也透過周永鴻提出三點聲明，要釐清真相：



1.市府報告寫「豬農10月13日諮詢王姓獸醫佐」，但實際上是豬農10月10日打電話告知他豬隻流鼻血，懷疑可能是放線桿菌胸膜肺炎（APP），王姓獸醫佐當時人在外地無法到場，也無法找獸醫一同前往。



2.報告寫王姓獸醫佐「通報疫情」，但他嚴正否認。10月13日豬農打來說狀況改善、準備出豬，請他不用到現場。



3.直到豬農10月19日告知死亡數明顯增加，王姓獸醫佐才提出20日到現場了解，到場後說服豬農通報疫情。



周永鴻批評，更扯的是，動保處早就約談過王姓獸醫佐和其他相關人，並留下筆錄，卻還在報告裡塞錯誤資訊，根本睜眼說瞎話；一開始還把責任推給紀姓獸醫師，遭對方在社群打臉後，又改口說是王姓獸醫誤診，甚至連養豬協會總幹事都被寫進報告裡「推測為丹毒」，請問這是要找多少替死鬼？



周永鴻指出，最關鍵的問題是10月14日動保處人員既然已經到場，為什麼不採檢？只聽了豬農一句「用藥後改善」就轉身離開，這才是延誤防疫的真正原因，卻被整份報告完全避而不談。



在發文一小時候，周永鴻拋出最新消息，台中市環保局長、農業局長以及動保處長全數遭免職。他直言：「盧秀燕正在斷尾求生，但別以為撤換局長就能了事，非洲豬瘟這場人禍，妳也有責任！」



市議員江肇國也發文指出台中市環保局長、農業局長被免職，並表示今天質詢副市長時，副市長還不肯鬆口，被他痛罵市府高官毫無政治良心、不肯背政治責任，就在剛才兩位局長已被拔官。他也直呼，「盧秀燕市長，現在還在等妳一個道歉！」

