非洲豬瘟專案報告 綠批市長拒不認錯 藍批中央邊境破防





台中市長盧秀燕7日赴議會針對非洲豬瘟事件處理經過進行專案報告，民進黨議員質疑盧秀燕拒不承認做錯事，道歉是假的。國民黨議員則認為中央政府一再強調邊境防線是防疫的第一道關卡，但這道防線近來屢次出現破防，所幸市府處理及時。

國民黨市議員黃馨慧表示，從萊豬開始，中央政府一再強調邊境防線是防疫的第一道關卡，但這道防線近來屢次出現破防，台灣每年進口的農畜產品、食品及相關原料種類與數量龐大。然而在海關查驗與防檢機制中，抽驗比例卻長期偏低，某些高風險類別甚至僅達1%到2%。這樣的比例，對應目前高風險疫情與食品安全挑戰，顯然不足以有效防堵潛在風險，導致邊境防疫屢次出現破口。

不過，民進黨議員林德宇質疑，市長到現在是還不承認有做錯事，昨天的道歉、剛剛的道歉，市長都只有說「做得不夠好」，既然沒有做錯農業局長、環保局長、動保處長為何要下台？民進黨市議員黃守達強調，正是因為盧秀燕面對危機時，態度傲慢、 不夠謙卑，台中市的防疫才會破綻連連。市長一直強調台中市是第一時間主動送驗，但事實上，市府當時送驗並未要求檢驗非洲豬瘟，是由中央獸醫所黃有良副研究員主動提出加驗，才得以及早發現非洲豬瘟。

民進黨市議員陳雅惠則說，台中非洲豬瘟疫情重創地方經濟，豬肉產業鏈全面受挫，市府補助僅限市場內攤商，外圍業者被排除在外，政策太侷限、太偏心。她要求市府主動造冊、跟進中央3萬元補貼，真正守住民生信心。

無黨籍市議員吳佩芸表示，臺中市爆發非洲豬瘟後，市府在疫情的處置問題接連浮現，不僅廚餘去化政策朝令夕改，更造成文山焚化爐負荷加重、居民空污疑慮升高，引發市民高度不信任。吳佩芸指出，市府應儘速提出短、中、長期的廚餘處理規劃，而非無限期依賴焚化。





