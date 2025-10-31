非洲豬瘟廚餘去化爭議多 中市議員要求環保局嚴防二次汙染





台中市議會警消環衛業務質詢，市議員張廖乃綸關切台中市非洲豬瘟的疫情狀況，並且要求環保局要謹慎處理廚餘去化，嚴防二次汙染。張廖乃綸還建議市府衛生局，盡速補助弱勢長輩施打帶狀皰疹疫苗。

市議員張廖乃綸說，台中市政府為了因應全台禁止用廚餘養豬的防疫措施，緊急調度多處掩埋場進行廚餘掩埋堆肥，但10月30日開始停止將廚餘倒到9處掩埋場，僅由文山、沙鹿、后里3場收廚餘掩埋。處理量能明顯減少，是否足以因應去化台中市每天的廚餘量，環保局都應該確實掌控，此外，農業部目前不允許養豬戶載運廚餘，全國原本由 435 場再利用養豬業者協助清運的廚餘必須轉由其他清除機構清運，原有清運機構的運量是否可以負荷多出來的廚餘量，家戶、學校、餐飲業等廚餘收運會不會受到排擠，找不到業者清運? 種種問題環保局都應該提前因應、妥善調度。

環保局長陳宏益表示，初步估計這二天的廚餘清運超過七成都能由2處掩埋場處理，環保局第一時間即開放貨車登記清運廚餘，台中市政府也補貼業者清運廚餘，根據廚餘清運數量最高每車可補貼1500元，以減輕清潔隊清運壓力。

此外，張廖乃綸也關切帶狀泡疹疫苗補助議題，張廖乃綸說，帶狀皰疹(俗稱皮蛇)好發於50歲以上民眾，所引發的神經痛讓人難以忍受，有病患形容這種痛像被針刺、被火燒一樣，相當痛苦，目前有效的預防方法就是打疫苗，不過，帶狀皰疹疫苗價格昂貴，介於4千元-5千元至1萬7千元-1萬8千元不等，對弱勢長輩來說是一筆沉重的負擔。全台已經有12個縣市政府對長輩、弱勢族群及高風險族群提供帶狀疱疹接種補助，希望台中市也能給予弱勢長輩相關疫苗接種補助，避免帶狀皰疹帶來痛苦。

衛生局長曾梓展說，目前初步規畫年滿65歲以上、低收入或中低收入戶，並患有免疫功能低下疾病的長者免費帶狀皰疹疫苗接種，但詳細計畫及經費還要市府核定及籌措。

