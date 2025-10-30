即時中心／廖予瑄報導

台中梧棲區某養豬場爆出非洲豬瘟出現破口，台中地檢署為深入了解廚餘去化及防疫管理的實際情況，在今（30）日上午指派檢察官前往台中聯合區域性垃圾掩埋場及焚化爐進行實地勘查。

今日上午中檢民生專組主任檢察官洪國朝率同檢察官康存孝，前往沙鹿、大雅聯合區域性垃圾掩埋場，以及台中市烏日垃圾資源回收廠（焚化爐）進行實地勘查，詳細觀察廚餘掩埋與焚化作業流程，並聽取相關單位現場說明，以掌握防疫措施執行情形。

廣告 廣告

另外，針對台中市動物保護防疫處人員訪查轄內養豬場時所填寫的「養豬場自衛防疫輔導及訪視紀錄表」，中檢也直指，今日已用最速件致函農業部，以做進一步確認。

最後，中檢也重申，防堵非洲豬瘟疫情，是攸關台灣國家防疫安全與畜牧產業穩定的重要工作，「本署將持續與中央及地方相關機關密切合作，依法嚴謹辦理各項偵查與行政協作事宜，務求釐清事實全貌，防止疫情擴散，維護公共利益與民生安全。」

原文出處：快新聞／非洲豬瘟延燒 中檢赴掩埋場、焚化爐查「廚餘去化」實情

更多民視新聞報導

15歲少年鐵軌上開心錄影 下一秒被撞飛慘死！母親直擊全程心碎了

人妻糾多人混戰還「搞出人命」 綠帽夫提告遭打槍原因曝光

泰總理會川普提「更好的」貿易協議 目標年底前完成談判

