非洲豬瘟延燒！它揪中市府1說法：信任崩盤
[NOWnews今日新聞] 台中梧棲一養豬場爆發非洲豬瘟案例，但中市府隨後公布豬隻、到場獸醫師資訊一變再變，備受質疑；對此，資深媒體人陳東豪、尚毅夫今（29）日於網路節目《新聞！給問嗎？》主持時，尚毅夫批評，台中就是一個政府的信任崩盤的典型例子，民眾不知道能否再相信台中市府的說詞，「這筆帳會算在民進黨，還是中市府、國民黨上？前面是花蓮縣政府，現在是台中市政府，把國民黨整個帶衰！」
主持人尚毅夫指出，台中市副市長鄭照新昨天的記者會，相較過去什麼都不清楚的狀況，已經是說明相對清楚的，但是否被大家接受，這是另一回事；昨天記者會簡報裡有一段話，提及養豬場婉拒採樣，而賴獸醫判斷是胸膜肺炎，「如果沒有提出採樣，怎麼會有拒絕採樣？為什麼不強制採樣？」
尚毅夫直言，一個政府的信任崩盤，台中就是一個典型例子，不知道能否再相信台中市府的說詞，民進黨、總統賴清德民調之所以回升，有一個關鍵性人物叫做政委季連成，處理救災相對花蓮縣府明快有效，而中央也在台中設立前進指揮所，政委陳時中、農業部次長杜文珍等人都去那邊，則又產生中央下去救災與地方政府行政的比較，「如果台中市政府還是這樣，國民黨的民調就自己看吧！」
主持人陳東豪說到，非洲豬瘟的事情到明年一定會淡化，但對台中市長盧秀燕的印象是否淡化，那是另一件事；尚毅夫表示，台中市政府的信任度基本上是崩盤的狀態，不知道要花多少時間才能挽回，盧秀燕卸任前都難挽回，因為豬瘟是直接影響人民生活習慣，吃不到豬肉影響的是人民生活、豬隻產業鏈，層面擴大到全國，「這筆帳會算在民進黨，還是中市府、國民黨上？前面是花蓮縣政府，現在是台中市政府，把國民黨整個帶衰！」
更多 NOWnews 今日新聞 報導
快訊／輝達落腳地確定了！蔣萬安宣布地點「在這裡」
神準預言柯文哲出事！命理師看蔣萬安「有無總統命」 結果超驚人
柯文哲要出書！陳佩琪點菜「這兩本」 書名曝光超有看頭
其他人也在看
政院查非洲豬瘟疏失 盧秀燕：絕不寬貸
台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，由於死豬數、獸醫師診斷訊息多變，還有豬農稱九月早有豬隻流鼻血，台中市副市長鄭照新昨說，十月十...聯合新聞網 ・ 2 小時前
台股ETF成投資標配 台灣每2人就有1人買
【記者柯安聰台北報導】近期大盤頻創新高，台股ETF熱力四射人氣旺，根據集保戶股權分散10月23日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加36930人，統計總人數來到1144萬9063人創下歷史新高...自立晚報 ・ 13 小時前
野豬讓歐洲陷「非洲豬瘟輪迴」？專家曝「燕圾湖」危機！
論壇中心/綜合報導台中爆發非洲豬瘟、「廚餘大峽谷」引爆外界質疑，農業部長陳駿季今(29)日指出，由中央各單位專家共10名組成疫調團隊，協助釐清中市府疫調。屏科大獸醫系教授林昭男以歐洲為例子，若野豬誤食有病毒的廚餘，一個接著一個「移動」感染鏈。民視 ・ 3 小時前
爆非洲豬瘟！張麗善喊補助1事：從源頭杜絕
[NOWnews今日新聞]雲林縣張麗善縣長昨（28）日出席議會定期會時呼籲中央，為有效防止非洲豬瘟，應全面禁止廚餘養豬，並參考雲林縣與南亞的合作模式，在一縣市補助設置一座廚餘資源化處理場，以堆肥取代高...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
陳駿季提「防疫是在跟時間賽跑」 中市府針對5大問題回應了
台中市梧棲區一處養豬場日前確診非洲豬瘟，非洲豬瘟中央災害應變中心今（29）日下午召開記者會表示，中央已籌組疫調團隊，將協助台中市政府針對獸醫人數、廚餘來源及去向等問題釐清盲點。對此，台中市政府晚間針對其中5大問題做出回應。中天新聞網 ・ 11 小時前
【出席APEC峰會】川普再晤李在明 承諾兩韓和平
記者施欣妤／綜合報導 美國總統川普29日抵達亞洲行最後一站南韓，在亞太經濟合作會議（APEC）峰會發表演說，並與南韓總統李在明展開2個月內的第2次會談。川普讚青年日報 ・ 9 小時前
輝達台灣總部北士科T17、T18一度卡關 黃仁勳首度回應了
AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）台灣總部選址陷入膠著！執行長黃仁勳今（29）日在華府GTC技術大會場邊罕見鬆口表示，「政府與地主之間正在進行一些討論，但我不太確定問題卡在哪裡。」他直言，輝達「必須決定要在哪裡興建一棟大型建築」，這也是他首度正面回應輝達台灣總部卡關傳聞。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
非洲豬瘟案王姓獸醫佐回國接受調查 中檢訊後以證人身分請回
台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，豬農曾諮詢的王姓獸醫佐事發後出境，昨天晚間已回國。台中市府今天上午在中央前進應變所記者會上表示，王姓獸醫佐正在接受司法偵詢。台中地檢署表示，上午通知王姓獸醫佐到案，釐清有無違反動物傳染病防治條例，訊後以證人身分請回。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 19 小時前
《社論》政府落實3道防線 徹底阻絕非洲豬瘟
媒體報導，台中市爆發非洲豬瘟首個案例，地點就在台中市梧棲區一座養豬場，中央下令全台實施禁宰、禁運豬隻，豬肉攤商無肉可賣紛紛被迫休業。台灣人愛吃豬肉，很多台灣美食都有豬肉成分，例如肉圓、肉粽、香腸、水餃、鍋貼、滷肉飯、貢丸湯、肉羹湯、爌肉飯、東坡肉、滷豬腳、排骨飯等。沒有豬肉這個靈魂成分，美食就無法成為美食，因此，行政院近期要求全台豬隻禁宰、禁運再延長十天，造成很多店家關門暫停營業，因為買不到豬肉的緣故，還沒暫停營業的店家，通常就是庫存量比較多，因此還可以再撐幾天，但能撐多久沒有人知道，只能期盼非洲豬瘟可以趕快落幕。食品餐飲業者哀鴻遍野，因為暫停營業造成營收減少，禁宰與禁運措施嚴重衝擊相關產業，因此，農業部預計一週內公布，相關補助金額、後續輔導方案。非洲豬瘟病毒擁有強大生命 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
寒風吹綠能？能源週攤位數銳減 業者曝原因
[NOWnews今日新聞]台灣國際智慧能源週今（29）日開展，身為台灣綠電年度盛事，今年卻有別於過去門庭若市，攤位擁簇盛況，今年攤位數較往年少，光電廠商參展人數也銳減，而過往備受矚目的離岸風電專區規模...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
假日急症中心11月2日試辦 收治5類症狀患者
為解決醫學中心急診壅塞，衛福部規畫「假日急症中心（ＵＣＣ）」，於六都選定十三處地點，十一月二日試辦上路。健保署昨天公布就...聯合新聞網 ・ 2 小時前
「假日輕急症中心」周日上路 不能開慢箋
為緩解大型醫院急診壅塞問題，衛福部11月起試辦「假日輕急症中心」（UCC），首波選在六都共13個據點，每周日及國定假日開診，專門收治檢傷分類第3、4、5級病人。衛福部長石崇良29日表示，UCC可提供5類患者治療，但不得開立慢性處方箋，希望民眾珍惜醫療資源。中時新聞網 ・ 5 小時前
全台忙豬瘟救火 江肇國曝民政局下令宣傳努力疫調「洗腦」
台中爆非洲豬瘟破口，衝擊全台養豬上下游產業，甚至小吃店、攤商被迫放「無肉假」，中央忙救火，台中市政府疫調說法一變再變，各界撻伐錯失防疫時間，台中市議員江肇國驚爆收到民眾截圖投訴，台中市民政局竟下令各公所用力宣傳「市府很努力疫調防非洲豬瘟」、「購物節宣傳」，更不忘提醒「台中普發五萬是假議題」，痛斥台中自由時報 ・ 21 小時前
「鄭麗文背上插了5面紅旗！」游盈隆：都跟台灣主流民意直接對撞
前立委鄭麗文當選新任國民黨主席，但外界對她的親中形象仍存疑。台灣民意基金會董事長游盈隆直言，鄭麗文當選黨主席，是後大罷免時期出現的第一個超級變數，這個變數可能改變台灣的整體政治氣候。游盈隆在《風傳媒》節目《下班瀚你聊》指出，「鄭麗文這次出來背上插了5面紅旗」，第一是「中國認同」大旗，第二是「九二共識」，第三是「反台獨」，第四是「求統一」，第五則是「刪減國防......風傳媒 ・ 11 小時前
豬隻禁宰禁運延長至11月6日（2） (圖)
因應非洲豬瘟事件，政府宣布全台活豬禁運禁宰延長10天至11月6日中午12時。圖為民眾28日上午前往連鎖超市購買豬梅花肉片等食材。中央社 ・ 1 天前
非洲豬瘟最新疫情報告 中央籌組疫調團隊助台中市釐清盲點
台中梧棲一處養豬場日前確診非洲豬瘟，中央、地方持續疫調。農業部長陳駿季今天在中央災害應變中心說明，除台中案場外，全國豬場檢驗結果都是陰性，現已啟動第二輪疫調，中央已籌組疫調團隊，將協助台中市政府針對獸醫人數、廚餘來源及去向等問題釐清盲點。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 17 小時前
指羅廷瑋助理造謠洗地！江肇國秀截圖
[NOWnews今日新聞]台中成為非洲豬瘟破口，事後包括疫調與廚餘處理方式荒腔走板，對此台中市議員江肇國今（29）日表示，羅廷瑋助理在地方帶風向，自從鄭麗文當上國民黨主席，中國的網軍就不護盧秀燕了，境...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
59歲坣娜胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 51 分鐘前