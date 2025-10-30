非洲豬瘟延燒！機場取消紅綠線區分、一律得過X光

機場防疫查核將取消以「紅、綠線」區分風險班機的做法，改採所有班機一律查核，並擴大執行X光掃瞄與查驗措施。（圖／東森新聞）





台中市梧棲區養豬場近日爆發非洲豬瘟疫情，疑與邊境包裹夾帶肉品有關，引發外界憂心疫情擴散。衛福部長石崇良今（30）日在立法院表示，機場防疫查核將全面升級，取消以「紅、綠線」區分風險班機的做法，改採所有班機一律查核，並擴大執行X光掃瞄與查驗措施。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日邀集衛福部、農業部、財政部關務署等單位，就「如何強化海外小型包裹夾帶肉品之查緝與防堵、阻絕非洲豬瘟疫情於國門」進行專題報告。

廣告 廣告

石崇良在會前受訪時表示，食藥署針對市售肉品稽查持續進行，截至今年10月，已查核超過3萬5000家次，尚未發現有來自疫區的肉品。他指出，已要求地方衛生局加強查核力道，特別針對東南亞與中國商店，從本週起將增加稽查家數。

針對邊境查驗措施，石崇良說明，目前針對所有入境旅客與郵包，都會經過查核，分為「X光掃瞄」及「開箱查核」兩種方式，由關務署負責執行。此次疫情發生後，將進一步擴大X光掃瞄範圍，提高檢出率。

他強調，過去依非洲豬瘟風險將航班區分為「紅線」（高風險疫區）與「綠線」（低風險地區），僅紅線班機旅客需逐一檢疫；但自即日起，將取消此區分，所有入境班機旅客一律查核，以強化邊境防疫。