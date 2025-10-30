非洲豬瘟延燒！環保局長遭轟該下台 就「他」籲不要烙跑

非洲豬瘟危機延燒，多位中市議員要求台中市環保局長陳宏益下台，不過民眾黨台中市議員江和樹要求陳學習現任外交部長、前交通部長林佳龍，把太魯閣事件處理完成，不要落跑；另民進黨台中市議員何文海則踢爆文山焚化廠促參BOT案評瑕疵，質疑有圖利問題。（馮惠宜攝）

台中市梧棲區爆發非洲豬瘟危機，多位中市議員要求台中市環保局長陳宏益下台，不過民眾黨台中市議員江和樹提出另類觀點，要求陳學習現任外交部長、前交通部長林佳龍，把太魯閣事件處理完成，不要烙跑；另民進黨台中市議員何文海則踢爆文山焚化廠促參BOT案評瑕疵，質疑有圖利問題。環保局長陳宏益回應，已經送財政部請示，部會認為合法。

台中市議會30日舉行警消衛環質詢，不分黨派紛紛針對非洲豬瘟議題砲轟，江和樹指出，針對案場發生梧棲區，鄰近台中港區，市府有無針對船上移工食用剩餘的廚餘流向調查，另也要求掩埋場廚餘後續處理，未來應全數挖起，再送去焚燒，不過與其他議員提出要環保局長下台有不同觀點，要求陳應學習林佳龍，把太魯閣事件處理完成，呼籲陳不要烙跑。

針對焚化廠問題，何文海表示，接獲民眾投訴文山焚化廠BOT案，今年9月促參BOT案評選由台泥達環文山合作聯盟得標，共94億元，並說明一般評選委員人數應在７至17人，不過該案僅有7人，且其中1位委員甚至為台灣水泥子公司和平電力股份公司的獨立董事。

何文海說，依據投訴民眾反映，先前曾有國內百億採購案，出現評審在標案結束後擔任得標者獨董，經檢調調查後撤銷該得標案，而今文山焚化廠的案子，是有得標廠商的子公司獨董竟然擔任評選委員，如此嚴重的問題，要求環保局說明，並送政風及法制單位解釋。

對此，陳宏益回應，邀請評選委員，會了解相關學經歷背景，有無兼職情形無法全面釐清，不過強調該案也已經送財政部請示，財政部認為沒有問題，一切合法。

至於江指出，非洲豬瘟可能從港區移工進入，要求加強防範，陳宏益坦言移工若不願老實講吃了些什麼，其實機關人員很難查，廚餘從何而來，他也無法管，所以針對梧棲廚餘，若有豬肉樣品的，同仁都有從廚餘桶中，找出來保存調查。

