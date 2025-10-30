非洲豬瘟延燒！環保局長遭轟該下台 就「他」籲不要烙跑
台中市梧棲區爆發非洲豬瘟危機，多位中市議員要求台中市環保局長陳宏益下台，不過民眾黨台中市議員江和樹提出另類觀點，要求陳學習現任外交部長、前交通部長林佳龍，把太魯閣事件處理完成，不要烙跑；另民進黨台中市議員何文海則踢爆文山焚化廠促參BOT案評瑕疵，質疑有圖利問題。環保局長陳宏益回應，已經送財政部請示，部會認為合法。
台中市議會30日舉行警消衛環質詢，不分黨派紛紛針對非洲豬瘟議題砲轟，江和樹指出，針對案場發生梧棲區，鄰近台中港區，市府有無針對船上移工食用剩餘的廚餘流向調查，另也要求掩埋場廚餘後續處理，未來應全數挖起，再送去焚燒，不過與其他議員提出要環保局長下台有不同觀點，要求陳應學習林佳龍，把太魯閣事件處理完成，呼籲陳不要烙跑。
針對焚化廠問題，何文海表示，接獲民眾投訴文山焚化廠BOT案，今年9月促參BOT案評選由台泥達環文山合作聯盟得標，共94億元，並說明一般評選委員人數應在７至17人，不過該案僅有7人，且其中1位委員甚至為台灣水泥子公司和平電力股份公司的獨立董事。
何文海說，依據投訴民眾反映，先前曾有國內百億採購案，出現評審在標案結束後擔任得標者獨董，經檢調調查後撤銷該得標案，而今文山焚化廠的案子，是有得標廠商的子公司獨董竟然擔任評選委員，如此嚴重的問題，要求環保局說明，並送政風及法制單位解釋。
對此，陳宏益回應，邀請評選委員，會了解相關學經歷背景，有無兼職情形無法全面釐清，不過強調該案也已經送財政部請示，財政部認為沒有問題，一切合法。
至於江指出，非洲豬瘟可能從港區移工進入，要求加強防範，陳宏益坦言移工若不願老實講吃了些什麼，其實機關人員很難查，廚餘從何而來，他也無法管，所以針對梧棲廚餘，若有豬肉樣品的，同仁都有從廚餘桶中，找出來保存調查。
其他人也在看
中市廚餘車竟沒加蓋！ 綠營議員要求環保局長陳宏益下台
台中梧棲一廚餘養豬場爆發非洲豬瘟，疑似吃廚餘感染，民進黨多位議員今天在市議會痛批，環保局螺絲掉滿地，要求局長陳宏益下台，更有民眾發現台中市廚餘車竟然沒有加蓋，四週有行人及機車等，萬一含有非洲豬瘟的病毒溢出，有可能四處傳染，要求環保局強制加蓋；並詢問究竟廚餘是否還有掩埋?要求市府說清楚。自由時報 ・ 7 小時前
民進黨團不滿廚餘去化報告 議員火大拍桌轟環保局長下台
台中市爆發非洲豬瘟，市議會民進黨團29日要求市府到黨團報告，會中聚焦死豬頭數、廚餘政策等爭議，市議員周永鴻等轟環保局長陳宏益對廚餘去化方式前後說法不一，多次怒拍桌要求下台。副市長鄭照新表示，先前1400公噸全採掩埋，之後會以焚化為主。中時新聞網 ・ 1 天前
文山焚化廠BOT案 議員質疑評委涉關聯企業
[NOWnews今日新聞]台中市議會今（30）日進行警消與環衛業務質詢時，市議員何文海質疑，台中文山焚化廠BOT促參案評選恐涉利益衝突與程序瑕疵，要求環保局說明清楚。 何文海指出，文山焚化廠...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
中國意圖「長臂管轄」國安局反制中共協力者
[NOWnews今日新聞]中國日前發布公告立案偵查民進黨立委沈伯洋，國安局今（30）日表示，中共對台「長臂管轄」或「跨境鎮壓」，是以統一台灣為終極目標，意圖在國際孤立台灣，削弱台灣主權地位，國安局將整...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
圍堵豬瘟! 中央籌組"專家疫調團" 豬農補助11/1前出爐
生活中心／陳佳侖 、陳聖翰 台北報導農業部陳駿季部長，下午親自主持豬瘟疫情記者會，宣布現在必須和時間賽跑，因此在專家會議討論之後，決定籌組「專家疫調團」協助地方政府加速釐清疑點，只是一個星期來，台中市府的疫調說法一變再變，行政院副祕長阮昭雄就痛批地方做不來，就應該好好跟中央溝通，最怕說一個謊要用一百個謊來圓。農業部長 陳駿季：「我們中央應變中心也決定，也正式的決定就是說，我們會啟動一個所謂的專家的一個疫調團。」非洲豬瘟疫情爆發第八天，中央不等了，決定成立疫調團隊，協助台中市府執行疫調工作。指揮官農業部陳駿季部長表示，預計於11月1日前公布相關補助支持方案。（圖／民視新聞）農業部長 陳駿季：「我們調集了所有的，農業部相關的這些獸醫師專家，包括許多單位包括獸醫所，包括防檢署的署本部的人，分署的同仁，還有農科院的這些獸醫師，另外我們也邀請了，學校的這些團隊，組成疫調的一個團隊，這樣的疫調團隊，在今天下午也正式的啟動。」邀請各級學者專家，希望能盡快釐清感染源，畢竟非洲豬瘟爆發，不僅影響全國豬農生計，全台民眾也人心惶惶，不過疫情爆發至今，台中市府卻連死豬數量，都搞不清楚。行政院副秘書長 阮昭雄：「如果做不來，好好跟這個中央溝通總是好的吧，只怕他說了一個謊，要用一百個謊來圓它，就比較可惜了。」行政院副秘書長阮昭雄。（圖／Yahoo）行政院副秘書長阮昭雄怒轟，台中市府謊話連篇，因為農業局連判定不用採檢的獸醫都能先後說出3個版本，說法一變再變，疑點重重，面對各界對，台中市府的質疑部長出面緩頰。農業部長 陳駿季：「這些相關的一些可能，那這不意味著說他們的信用破產，這個是完全是無關的，我們只是跟時間賽跑，我們希望說這個疫調的這個，必須釐清的地方要更快更迅速。」不過全台溫體豬禁宰禁運，時間延長，冷凍豬肉價格飆漲，部長喊話冷凍肉品業者不要藉機哄抬價格，也將派員進行稽查，此外，針對禁運、禁宰期間受影響的一級產業，農業部將於11月1日前公布相關補助方案，希望能幫豬農盡快度過這次難關。原文出處：加速圍堵豬瘟！ 中央籌組「專家疫調團」 豬農補助11/1前出爐 更多民視新聞報導屏東推未滿1歲嬰幼兒營養補助金 每月2000元燕子口堰塞湖崩解！絕美「蒂芬妮藍湖」完全消失全台開戰！警政署「環保鐵腕」查緝不法傾倒廢棄物 逾4,000萬黑金民視影音 ・ 6 小時前
非洲豬瘟衝擊肉品產業鏈 農業部補助一次看
全力防堵非洲豬瘟，農業部公告禁宰禁運豬隻至11月6日，衝擊肉品產業，行政院院會今（10/30）拍板通過「非洲豬瘟防疫精進措施及產業輔導補助方案」，針對養豬業者、屠宰場及第一線從業人員提供即時金援與成本補貼，全力穩定國內豬肉市場秩序。《太報》整理產業補助懶人包，帶讀者一次看懂補貼有哪些。太報 ・ 7 小時前
南投名間焚化廠興建案啟動地上物補償 自救會質疑程序違法
南投縣政府在名間鄉新民村規劃興建焚化爐，啟動預定地地上物補償程序，惟名間鄉反焚化爐自救會認為焚化爐預定地原為國有土地，縣府毫無代表性，且焚化爐環評僅完成一階初審，縣府即啟動土地補償，程序違法，要求縣府應立即停止違法的土地補償程序。名間鄉反焚化爐自救會指出，焚化爐預定地原為國有土地，與農民簽約出租者為自由時報 ・ 6 小時前
名家論壇》黃創夏／「盧昌配」癡人說夢
[NOWnews今日新聞]雖然說「有夢最美，希望相隨」，但是自身的德行和能力如果根本上不了檯面，很多夢想往往還不必等到最後，很快地就會被視為是癡人說夢，徹底破滅，例如：所謂藍白合搶攻2028的「盧昌配...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
涉「互換發票」詐研究費 前北醫大副教授蕭宇成、北科大教授林律吟起訴
前台北醫學大學副教授蕭宇成，涉利用自己實際掌控的宇思科技公司等，出具不實發票，向北醫大、北醫大附設醫院、萬芳醫院、雙和醫院等機構，不實核銷並詐領研究經費598萬餘元，不僅如此，蕭另與台北科技大學教授林律吟合作，以「互換發票」手法，向北醫大、北科大詐取研究計畫經費共65萬餘元；新北地檢署今依加重詐欺、自由時報 ・ 6 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 7 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
王子11/16上海音樂會宣布取消！ 捲范姜彥豐、粿粿婚變...對外工作全喊卡
王子（邱勝翊）29日被范姜彥豐指控介入他跟粿粿的婚姻，他沒多久後發出聲明認錯，坦承在粿粿協議離婚的過程中，因為過度關心超出朋友的界線，讓他的優良形象馬上墜入谷底，原訂11月16日要在上海舉辦個人音樂會，主辦單位也在30日下午宣布取消，並開放大家退票。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 1 天前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 1 天前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前