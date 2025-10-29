非洲豬瘟延燒 紀姓獸醫：情義已盡 明年不簽特約
台中市梧棲區養豬疫情案例場紀姓特約獸醫昨在臉書發長文感嘆，多年來認真做好第一線獸醫人員的本分，經此事件「情義已盡」，明年起不會再跟畜牧場簽特約獸醫師；曾通報豬隻異常死亡的王姓獸醫佐前晚返台，昨被檢方傳喚到案，列證人諭知請回。
針對梧棲養豬場疫情，台中市農業局最初稱有特約獸醫診斷、投藥，24日改口說非特約，是合作獸醫，26日又改稱通報的是沒有獸醫執照的獸醫佐。農業局還指從10日豬隻陸續死亡起至22日，紀姓特約獸醫及王姓獸醫佐，都未到過案場。
紀姓特約獸醫被檢方約談請回。他昨發文指自己是口蹄疫受災戶，1999年結束南部的養豬事業後，回台中開業，那時他簽了犬舍的顧問獸醫師，一年光是賣七合一疫苗就達一萬劑，根本不需要再回到傷心的豬場。
紀姓獸醫擔任豬瘟養豬場的特約獸醫，他透露，詢問豬農「這次這麼重大的死亡率，為什麼不找我？」對方回答「你不賣藥，來了又不收錢，我怎麼好意思麻煩你！」這回應讓他無言，這次在不知情的情況下，違反獸醫師法第七條規定，自己只好吞了。
「似乎已經有理由離開這些牽絆的畜牧場。」紀姓獸醫感嘆，情義已盡，明年起不會再跟畜牧場簽特約獸醫師，台中市動保處也不必再來拜託他跟農戶簽約，但盼有當權長官能真正發現問題。
新北市長侯友宜昨再為獸醫師人力荒請命，侯說，日前向農業部長陳駿季報告，希望提高相關獎金留住獸醫師，但資料顯示今年報考人數偏低，缺額可能又補不上。
