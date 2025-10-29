非洲豬瘟延燒 藍批廚餘蒸煮場延宕 邊境管制失能

立院昨邀請環境部、農業部等相關部會就「防範非洲豬瘟疫情」提出專題報告，農業部長陳駿季（左）、環境部長彭啓明（右）上台答詢。記者林俊良／攝影

非洲豬瘟疫情昨在立法院上演究責攻防戰，立委王育敏昨質詢時指出，二○二六年廚餘共同蒸煮場目標要在五縣市設置，且每天總廚餘處理量能高達二六○○噸，但目前僅有苗栗一家在營運，要求農業部三個月內提出進度落後的檢討報告。

國民黨昨也舉行記者會批評，疫情爆發後，行政院找不到邊境管制的疫情破口，竟把所有心力放在攻擊台中市長盧秀燕，企圖轉移邊境管制不力的責任，令國人瞠目結舌。

廚餘餵豬潛藏疫情風險，處理成挑戰。環境部統計國內每天廚餘總量約二一一五公噸，每年約七十七點二萬公噸。農業部為確保廚餘蒸煮的安全性及減少稽查人力的負擔，二○二二年修訂要點，增加養豬濕式原料共同蒸煮處理場所，環境部環境管理署則配合推動，預估二○二六年全國共同蒸煮場量能可達每日二六○○噸，但目前僅苗栗一家共同蒸煮場營運。

王育敏質疑，推動結果落差大，究竟有何窒礙難行之處？農業部長陳駿季表示，廚餘處理得好就是很好的飼料，目前還有四縣市、九個案場正在申請蒸煮場，但因被視為鄰避設施，如何和地方溝通是最大的困難，很多豬農認為自己蒸煮比共同蒸煮還安全，而共同蒸煮是更有效率的方式。

但據環境部的廚餘養豬場申報統計，全國四三五家廚餘養豬場，並非都百分百每天上傳申報，有近二成申報率低於百分之九十。環境部長彭啓明說，針對申報率偏低養豬場後續管理，應提高稽查頻率，督促落實每日申報，並研議全面加裝溫度探針及監視器，取代的人工上傳照片或影片。

國民黨智庫、國政基金會副執行長凌濤表示，非洲豬瘟造成台灣豬農損失令人遺憾，全民希望趕快防堵，但過程中民進黨都在造謠；行政院長卓榮泰與農業部明指暗指都在說來自境外，卻從不提自己的邊境管控責任。

凌濤質疑，若邊境管制的破口沒及時找到，「今天在台中，第二次會不會在其他縣市？」但賴政府竟把所有心力放在攻擊盧秀燕，令國人瞠目結舌，「賴政府了解破口在哪了嗎？」禁止廚餘養豬後，未來豬隻飼料來源，中央指引在哪？

台中染疫案場肉品流入新北市六八八公斤，其中有八十公斤仍封存。議員昨要求銷毀封存肉品。市長侯友宜說，農業部說這批肉安全無虞，但驗過後再銷毀會比較安心，廿六日他向行政院長卓榮泰反映，迄今都沒下文。

