非洲豬瘟引爆廚餘養豬爭議！環境部籲加裝監測設備 豬農擬赴立院抗議

行政院長卓榮泰（左）與農業部長陳駿季（右）在立法院備詢。（圖／中國時報姚志平攝）

台灣日前爆發首個非洲豬瘟病例，農業部隨即宣布豬隻禁宰禁運15天外，更要求廚餘不得養豬，目前已恢復豬肉供應，但尚未恢復廚餘餵豬，導致每天至少有數百噸廚餘需要進到焚化爐處理，環境部長彭啟明7日受訪時表示，會盡速啟動聯合稽查、安裝即時監測系統、農業部也會修正《飼料管理法》子法完備法令，希望愈快愈好，否則廚餘處理恐有問題。但養豬協會不滿表示，廚餘禁餵不能走回頭路，將串聯各地豬農、肉商赴環境部前抗議，立法院前陳情。

據統計，去年全國家戶廚餘回收量約50.5萬噸，其中飼料化（如養豬）約占42.8％、肥料化（如高效堆肥及傳統堆肥）約45.8％、能源化占9.5％、其他（如養黑水虻與雞鴨等）約占1.9％，而事業廚餘每年則有20萬餘噸，多數由養豬場處理。

因應我國發現非洲豬瘟案場，而廚餘可能是破口，農業部隨即宣布廚餘禁養豬，多個縣市政府因而採行焚化及掩埋等方式處理，但掩埋屢遭外界批評，目前約3％使用掩埋，多數採焚化。

彭啟明表示，廚餘大概有6成焚燒處理，但部分縣市廚餘處理量已占其焚燒量上看10％。下周將與農業部、地方政府展開聯合稽查，預估1個半月內要求使用廚餘養豬的案場加裝即時監測設備及監視器，環境部將予以補助。即時監測設備數據將提供農業部、環境部、地方政府及養豬場，農業部也會修正《飼料管理法》子法加嚴管理，希望愈快愈好，否則廚餘處理恐有問題。

彭啟明說，廚餘比垃圾更難處理，長期而言各界共識仍是要禁止廚餘養豬，地方政府也會加大堆肥、生質能、黑水虻等量能，預估要1年至2年的時間完成，他直言，廚餘處理設施由於異味等為鄰避設施，就要看縣市首長的決心。

中華民國養豬協會理事長潘連周則不滿廚餘再開放餵養豬隻，潘連周強調，「不能再走回頭路」，廚餘養豬就是非洲豬瘟最大破口，已著手規畫向環境部抗議、立法院陳情。

