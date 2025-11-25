非洲豬瘟後助養豬業升級 卓榮泰預告12/7推新措施

（中央社記者汪淑芬台北25日電）廚餘養豬禁令尚未解除，行政院長卓榮泰今天表示，台灣在最短時間內讓非洲豬瘟完全清消，感謝各界合作。他預告12月7日下個階段後，盼用新的方式讓養豬事業再次轉型升級。

農業部舉行「114年全國十大績優農業產銷班表揚典禮」，獎勵10個來自全國各地，涵蓋蔬果、畜產、水產及特用作物等產業領域的績優農業產銷班。

卓榮泰今天下午出席典禮時表示，先前非洲豬瘟瞬間爆發，過去多年的努力，好像一夕間受到重大打擊。

卓榮泰強調，感謝農業部、環境部及民眾與豬農合作，讓台灣在最短時間內，將非洲豬瘟控制在案例場，並以最短時間讓非洲豬瘟完全清消。

卓榮泰指出，政府努力在12月7日下個階段後，透過更新的方式，讓養豬事業再次轉型升級，希望3個月內達到最好成績，可以再向國際展現最好吃的台灣豬肉。

由於台中發生非洲豬瘟，10月22日起活豬禁運、禁宰，同時禁用廚餘餵豬，因疫調結果，確認未落實廚餘蒸煮是爆發疫情主要原因，禁運、禁宰分別於11月6日及7日解禁，廚餘餵豬仍未恢復。

環境部長彭啓明昨天接受媒體聯訪表示，針對廚餘議題，行政院將跨部會討論協調，希望這週能對外說明結果；若全面禁止廚餘養豬，對現在廚餘處理設施將造成很大壓力。

據了解，各部會向行政院提出的廚餘養豬解禁方案中，有一案是禁止家用廚餘餵豬，學校、餐廳等事業廚餘仍可開放。

環境部與農業部也達成共識，豬農未來要用廚餘餵豬，必須加裝探測針與即時監測系統，確保廚餘在攝氏90度溫度下蒸煮1小時。

環境部環境管理署副署長林左祥先前於禁運、禁宰解禁後一週的記者會上，說明正研議修訂廢棄物清理法中有關廚餘再利用的規定，預計12月6日前公告。

另外，農業部先前規劃要求載運廚餘的車輛應加裝GPS設備，預計12月7日上路。（編輯：張雅淨）1141125