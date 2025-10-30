非洲豬瘟後的台灣挑戰：若全面終止廚餘養豬 資源循環如何重啟？

撰文＝王福闓

2025年10月，台中市傳出國內確診非洲豬瘟案例，震撼台灣畜牧產業。非洲豬瘟並非首次出現在亞洲，自爆發以來，全球已有超過50國收到影響，其病毒對豬隻具有極高致死率，且目前無有效疫苗與治療方式。

台灣長期以高密度養豬聞名，一旦疫情失控，將重創農畜產業鏈，也可能波及餐飲與出口市場。這起疫情不僅引發防疫警戒，更重新掀起了「廚餘養豬」的政策討論。這個沿用數十年的「循環經濟模式」，在防疫風險與資源再利用之間，不得不面對重新定位的挑戰。

台灣每年約有200萬噸食物遭丟棄

根據環境部及其他統計資料來看，近年台灣的廚餘回收量，依各地回報與途徑不同約在每年50至80萬公噸之間。這些廚餘主要來自家庭、餐飲業與學校餐廳。部分被用作堆肥、飼料，另一部分則進入能源化與焚化處理體系。

廚餘的產生，本質上反映了「食物浪費」問題，根據農糧署估算，台灣每年約有200萬噸以上可食用食物遭丟棄，折合經濟損失與碳排放相當可觀。因此，廚餘的去化並非只是「垃圾處理」議題，而是整體食品供應鏈效率與消費文化的反映。

廚餘養豬早期是為了解決飼料短缺問題

台灣早期廚餘養豬可追溯至1960年代，當時為了解決都市垃圾與農村飼料短缺問題，政府鼓勵農民收集廚餘蒸煮後餵豬，形成廢棄物轉化農業生產的循環經濟模式。然而，隨著都市化的轉變，廚餘來源愈趨複雜，成分中產生風險的比例上升，也讓防疫與飼料安全風險提高。

中國2018年爆發非洲豬瘟疫情後 規範廚餘需高溫蒸煮以滅菌

2018年中國爆發非洲豬瘟後，台灣即開始強化防檢措施，也就是希望盡量避免外來的食物當中的問題豬肉，進入廚餘的產業鏈當中。規範上，廚餘若要用於飼養豬隻，必須經高溫蒸煮達中心溫度攝氏90度以上至少1小時，以滅菌除病毒。但由於各地設備落差與管理成本高昂，部分養豬場仍存在落實不到位的情況，也可能是防疫破口之一。

台灣出現確診首例、暫時停止廚餘養豬 回收量該如何解決？

這次案例確認後，中央立即啟動「暫停廚餘養豬」的全國性防疫措施，並要求所有養豬場全面回報飼料來源與消毒紀錄。這是疫情後首次大規模的政策中斷，也象徵政府對防疫零容忍的決心。

但這同時帶來現實問題：當廚餘不能再餵豬，龐大的回收量該何去何從？在過去，全台約有3分之1的廚餘被用作飼料去化，如今若全面中止，等於每年新增數十萬公噸的廢棄物需重新分流處理。這將對各縣市的焚化廠、堆肥場與能源化設施造成壓力，也增加公共經費負擔。

廚餘再利用體系需要重新建立

若廚餘養豬成為過去式，台灣勢必得建立更完整的「廚餘再利用」體系。目前可行方向包括：

一 、能源化轉型：

廚餘可經厭氧消化產生沼氣，再轉化為電力或熱能。以新北、桃園的示範場為例，每處設施可年處理數萬公噸廚餘，並回收再生能源，兼具減碳與減量效益。

二、堆肥與土壤改良：

經過高溫發酵後的廚餘可製成有機肥料，用於農業回田。唯需注意重金屬與鹽分控制，以免影響作物品質。

三、昆蟲轉化技術：

利用黑水虻等昆蟲消化廚餘，轉化為高蛋白飼料與有機肥，是目前歐洲與新加坡積極發展的方向。台灣已有新創業者試行，但仍需法規鬆綁與量產化支持。

四、源頭減量與食物再分配：

透過餐飲業預約制、智能秤重系統、AI 食材預測與「食物銀行」機制，從消費端減少可食用廚餘的產生，是最根本的永續作法。

疫情考驗養豬產業的升級與現代化轉型

從長遠來看，真正的挑戰在於台灣養豬業的升級與現代化轉型。未來方向應包含全面改採飼料自製與來源追溯制度，建立透明供應鏈，運用智慧化養殖監測系統，利用感測、AI 監控豬隻健康與飼料消耗。另外強化溝通品牌化與溯源標章制度，讓消費者信任台灣豬的安全與品質。

台灣的廚餘處理與養豬產業，正站在轉型的十字路口，若以長期發展的層面來說，「廚餘養豬」是否應該繼續存在確實是一大挑戰。廚餘應該被視為廢棄物管理與再生能源政策的重要一環，這次疫情既是危機，也是台灣重新檢視資源循環與食物浪費的契機。

【本文為作者意見，不代表本媒體立場】

【本文獲王福闓授權刊登，原文標題：《從非洲豬瘟看廚餘處理的挑戰》】

審稿編輯：林玉婷

