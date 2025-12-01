非洲豬瘟後盧秀燕支持度仍破6成 網諷世界奇觀：難怪麥玉珍有信心

即時中心／綜合報導

台中市爆發全台首例非洲豬瘟，中央進駐協助防疫，成功鎖住疫情；然而在此期間，台中防疫作為卻漏洞百出，屢屢引發爭議。不過昨（30）日網路媒體發布最新民調，仍有62％市民肯定盧秀燕施政表現，網友對此紛紛感到不以為然，嘲諷「這不叫睜眼說瞎話，什麼才是睜眼說瞎話」、「堪稱世界奇觀」、「一天到晚做民調，把民調當業績做哦」；更提到近來透露考慮參選台中市長的民眾黨立委麥玉珍，「這樣都有60％，難怪麥玉珍那麽有信心」。

原本外界預期台中爆出非洲豬瘟，會對盧秀燕及其市府團隊造成重傷，進而影響明年的台中市長選舉。但根據《CNEWS匯流新聞網》公布的「台中市長選舉民調」結果發現，在事件告一段落後，仍有62％的市民肯定盧秀燕施政表現，另有6成市民對於市府團隊的表現感到滿意，顯示非洲豬瘟對盧團隊的衝擊已告一段落。

然而不少人對於該民調結果，紛紛感到不以為然。粉專「Mr.柯學先生」也分享這份民調數字，引發網友質疑，「這不叫睜眼說瞎話，什麼才是睜眼說瞎話」、「堪稱世界奇觀」、「一天到晚做民調，把民調當業績做哦」、「台中人就喜歡這種的？」、「永遠第一名啦，什麼時候不第一名」、「身為台中人，真的覺得很無言」、「都在冥界做民調嗎？」

還有網友提到近來透露考慮參選台中市長的民眾黨立委麥玉珍，「這樣都有60％，難怪麥玉珍那麽有信心」、「麥玉珍來當市長，應該可以拿87％」、「怪不得麥玉珍覺得自己也能選，媽媽給你的臉皮與勇氣」。

