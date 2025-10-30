非洲豬瘟後首查獲私運肉品來台 133噸 4櫃發臭

海巡人員查獲107萬包香菸，還首次查到133公噸的走私冷凍肉品。（圖／東森新聞）





台中出現非洲豬瘟後，實施禁宰禁運防堵情況擴散，肉品價格隨之飆漲，但24號清晨，一艘外籍雜貨船在高雄外海被保三總隊及海巡人員登船稽查，當場發現107萬包香菸，還首次查到133公噸的走私冷凍肉品，其中還有四個貨櫃已經發臭，防疫人員不敢大意，登船清消，船上七人被逮，最後一名台籍船員5萬元交保，其他包括船長及船員都印尼籍跟走私肉品原船遣返。

保三總隊和海巡人員站在甲板上，要登上前面的雜貨輪，因為接獲情資有走私物品。

保三總隊刑警大隊大隊長張伊君 ：「經登檢後發現，該艘貨輪上有大量的肉品以及香菸等，於是將該船以及人員帶回調查，該船上總共有133噸的冷凍肉品。」

保三總隊接獲情資，說有艘坦尚尼亞籍，雜貨輪要從馬來西亞走私物品來台灣，保三總隊及海巡24號清晨發現，在高雄港西南方海域進行攔截，當場查到走私的豬、牛 、雞共133公噸，其中四櫃的肉品已經發臭，另外也查扣107萬7千包香菸，這些市價超過4千萬，而最令人憂心的來源不明的肉品 ，防疫人員不敢大意，穿上防護衣在現場做全面性清消。

保三總隊刑警大隊大隊長張伊君 ：「該船與人員則於海巡署戒護之下離境。」

非洲豬瘟爆發後，第一次查獲走私肉品，這些包裝完整，另外還有一貨櫃的雞肉未緊密封裝的，也全部被查扣，所幸沒有流入市面。