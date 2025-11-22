非洲豬瘟後「廚餘何處去？」 陳駿季預告：下週宣布新政策
農業部長陳駿季今天出席農業部農業試驗所成立130周年慶活動，針對前陣子爆發非洲豬瘟，他表示，案發養豬場已不再檢測出核酸陽性，未來會持續精進防疫作為，下周會宣布更明確的廚餘養豬政策。
台中梧棲區養豬場上個月爆發非洲豬瘟，在強力清消後，PCR檢測還曾有陽性。對此，陳駿季說，經過再次清消檢驗，已檢測不到核酸陽性，接下來會持續精進防疫作為。
他表示，防疫人員每天會舉行工作會議，透過視訊、電話溝通，中央應變中心不只針對台中市，也會了解其他縣市防疫情形。未來會召集所有的縣市政府來精進防疫作為，充分做相關檢討強化防疫。
至於廚餘養豬政策，陳駿季說，農業部過往政策是「原則禁止」，若符合特定條件，經過地方政府許可核準，可廚餘再利用，但經歷這次豬瘟，聽到許多業界心聲，下周會有更明確廚餘養豬的政策對外說明。
另，農試所今天迎接130周年，所以「百卅農研迷宮」為主題，展出百年科研脈絡與代表性成果。今年更規畫八大活動區，內容從科研亮點、科普互動到跨域合作一應俱全。其中「20 大科研耀新區」最受矚目，展示水稻與文心蘭育種、智慧育種技術、農地數位監測、冷鏈與採後技術、永續與生態研究、氣候風險防災工具，以及國際合作與農民輔導等多項成果，完整呈現農試所近十年的突破與未來方向。
其他展區如水資源研究、農業創生市集、手作共學、四季田區展示、昆蟲館及土壤小學堂，讓民眾以更親近的方式理解農業科技如何走入生活。130周年活動不僅回顧歷史，更象徵台灣農業邁向永續與創新的新起點。
