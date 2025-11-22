非洲豬瘟心慌慌…廚餘養豬新政策下周出爐 陳駿季：將召集縣市充分檢討

台中梧棲1家養豬場10月爆發非洲豬瘟疫情，禁廚餘養豬今未解封。農業部長陳駿季今天說，過往政策是「原則禁止」，符合特定條件才能續養，下周會宣布更明確廚餘養豬政策；未來會召集各縣市充分檢討過去不受到地方政府重視的地方，精進防疫作為。

陳駿季今天南下台中參加農業部農業試驗所130周年慶，陳駿季被問及非洲豬瘟疫情相關防疫情形時說明，這次案例場經由再次清消檢驗，已檢測不到核酸陽性，後續會持續精進防疫作為。

陳駿季指出，防疫人員平時每天都有召開相關視訊、電話等工作會議，中央應變中心也充分了解，不只是台中市政府，還有其他縣市政府的防疫狀況，必要時會重新來看看各縣市防疫的狀況。

陳駿季強調，未來在事件告一段落後，會召集所有的縣市政府充分檢討、精進防疫作為，針對過去不受到地方政府重視的地方都會再去強化。

至於廚餘養豬政策，陳駿季今天表示，農業部過往政策是「原則禁止」，但若符合特定條件，經過地方政府許可，核准發廚餘再利用許可，就可續養；但這次戒養的過程，也聽到許多業者的聲音，下周會有更明確廚餘養豬政策，並會對外說明。

