非洲豬瘟忙得人仰馬翻 議員籲環保局停辦「市民野餐日」讓清潔員喘息一下

台中爆發非洲豬瘟事件後，中央禁止以廚餘養豬，台中家戶廚餘去化一夕間失控。台中市議員江肇國今（31）日於議會質詢指出，大量清運業者暫停收受家戶廚餘，民眾紛紛求助無門；然而市府環保局官網卻看不到任何廚餘最新公告與指引，反而充斥市政宣傳內容，普發現金、購物節、市民野餐日等等，還要求所屬四個清潔隊到場擺攤，讓基層疲於奔命。江肇國並要求市府即刻停辦活動，回歸防疫主軸。

江肇國痛批（見圖），環保局除了網站最新公告充滿各種市政宣導及活動宣傳，還要求所屬四個清潔隊分隊於11月2日「市民野餐日」當天到場設攤支援，忽視第一線同仁近日為廚餘收運與送焚化超載奔忙的處境，他要求市府即刻停辦活動、把資源與人力全部回到防疫與民生服務。

江肇國表示，民眾現階段最需要的是清倒廚餘該注意什麼等清楚說明，但環保局官網至今未見專區或公告，更缺乏給民眾的協助與公共衛生風險提醒。他說，市府網站不發布必要資訊，卻大張旗鼓宣傳各式市政活動，這不是優先順序錯亂是什麼。

江肇國強調，市府應尊重第一線同仁的勞動權益與休息時間分工，停止一切與防疫、民生無關的動員。他並呼籲，請市府立刻停辦市民野餐日，把資源、人力、注意力全部回到防疫與民生服務。