非洲豬瘟應變所展開第三階段防疫

非洲豬瘟中央前進應變所日昨舉行記者會議指出，十五天黃金期已進入最後階段，經過不斷的監測、通報、檢視及檢驗，確認各相關場域清淨及病毒控制在臺中案例場。

應變所指揮官杜文珍表示，臺灣周邊國家於二○一八年非洲豬瘟疫情爆發時，政府已提前部署成立非洲豬瘟中央災害應變中心，歷時七年籌畫準備，於疫情發生第一時間立即啟動所有防疫系統，將疫情鎖定在案例場。

防檢署動物防疫組副組長余俊明指出，昨（五）日辦理第三回合全國同步加強肉品市場、屠宰場及化製場清潔消毒，也提醒臺中市政府，對於大安區肉品市場及有處理斃死豬相關設施烏日焚化廠，更應落實清消作業。