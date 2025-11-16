非洲豬瘟懶人包：特性、傳染途徑與預防方式

非洲豬瘟對人類或其他動物沒有傳染性。（圖/Freepik)

近來非洲豬瘟疫情爆發，中央宣布豬肉禁運、禁宰 15 天，直接影響到餐飲業。非洲豬瘟是什麼？帶來什麼影響？這篇文章將完整介紹。





非洲豬瘟的特性與傳染途徑

非洲豬瘟是一種嚴重且具高傳染性的豬隻病毒性疾病，由「非洲豬瘟病毒（ASFV）」引起。這種病毒只感染家豬與野豬，對人類或其他動物沒有傳染性，也不會影響食品安全。





非洲豬瘟能在環境中、冷藏肉品、加工製品中長時間存活，一般消毒劑對病毒效果有限，需使用專用消毒劑或高溫處理。

非洲豬瘟主要傳染途徑：

直接接觸傳染：健康豬與感染豬接觸、分泌物或血液接觸。

間接傳染：被污染的飼料、豬肉製品、器具、運輸車輛、人員衣物等。

媒介傳染：部分地區由蜱蟲叮咬傳播（台灣目前未見此途徑）。

走私肉品或剩食飼料：是亞洲地區疫情擴散的主要原因之一。





走私肉品或剩食飼料，是亞洲豬瘟疫情擴散的原因之一。（圖/Freepik)

豬隻感染死亡率 100%

非洲豬瘟雖然不會感染人類，但其風險主要來自豬隻的高致死率、強傳染力，若疫情擴散會對養豬產業的巨大衝擊。感染的豬隻症狀包括：





高燒（40–42°C）

厭食、行動遲緩

皮膚發紫、耳朵與腹部出血斑點

嘔吐、腹瀉、呼吸困難

突然死亡（常在發病後 2–10 天內）





非洲豬瘟的四大防疫重點

嚴禁餵食廚餘給豬。 避免走私豬肉製品（香腸、火腿、臘肉等）。 進出豬場須消毒與更換衣鞋。 加強邊境檢疫與屠宰場監測。





非洲豬瘟雖不影響人類健康，卻對養豬產業構成巨大威脅。嚴守防疫、杜絕走私與廚餘飼養，是保護國內畜牧安全的關鍵。



