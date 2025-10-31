非洲豬瘟懶人包》禁宰令再延長10天 通路還買得到豬肉嗎？

受非洲豬瘟引響，全台活豬禁宰、禁運防疫令再延長十天，各大通路啟動應變機制，從加強溯源把關到實施限購制度，全力穩定供應鏈、維持市場秩序。

好市多：一卡限購一份 維持貨量公平分配

美式量販業者好市多表示，隨著禁宰令延長，接下來將提供「進口的」冷凍豬肉，產地有加拿大與西班牙，以因應巿場需求。

好市多表示，自禁宰令生效起，全面實施「一卡限購一份」規定，未來進口的冷凍豬肉，也同樣採取限購，目前限購政策涵蓋所有豬肉品項，包括新鮮肉灌製的香腸、肉片、絞肉等，僅廠商事先加工並包裝完成的香腸、培根等冷凍品不在此限。

好市多指出，限購措施主要是為了「配合政府防疫政策、維持貨量穩定」，確保更多會員能公平購買。各分店每日將依實際銷售狀況機動補貨，目前肉品銷售仍呈穩定上升。

家樂福：冷藏豬肉售罄 帶動雞牛肉銷售成長

家樂福則說明，禁宰令發布後冷藏豬肉確實受到較大影響，庫存已陸續銷售完畢，需待政策解禁後才能補貨；不過，冷凍豬肉貨量仍然充足，且消費者明顯轉向購買冷凍豬肉、雞肉與牛肉等替代品。

根據家樂福內部統計，過去一週冷凍豬肉整體業績成長約3至4成，禽類銷售上升約20％、牛肉銷售上升約10％。業者表示，將持續建議顧客選購冷凍肉品或其他蛋白質來源，以穩定市場需求。

全聯、大全聯：嚴守食安、穩定供應

全聯與大全聯也發出聲明，強調所有豬肉均來自可溯源的契約牧場與合格屠宰廠，屠宰過程完全依規範執行，並有駐廠獸醫師把關，確保產品安全；同時，將全力配合政府防疫措施，維持穩定供應，讓消費者買得安心。

冷凍肉接棒 通路迎「理性搶購潮」

雖然防疫政策短期造成冷藏供應吃緊，但通路普遍認為，消費者多採「理性囤貨」態度，並未出現恐慌性搶購。

目前農業部畜牧司也指出，全台溫體豬庫存量將近6萬噸，依照現行供需狀況推估，足以支撐市場供應約一個月。不過業界觀察，若疫情持續擴大或運輸調度受阻，市場仍需嚴陣以待，防範供應鏈斷鏈風險。