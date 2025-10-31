非洲豬瘟懶人包》譚敦慈提醒：市場買肉帶保冰袋 不囤、不反覆解凍

非洲豬瘟疫情持續延燒，民眾擔心豬肉供應吃緊，紛紛湧入市場搶購、囤肉。不過，無毒教母、林口長庚醫院資深護理師譚敦慈提醒，屯肉反而可能增加食安風險，冷凍、解凍方式不當，也會讓口感變差、甚至滋生細菌。她強調：「吃多少買多少，不浪費又健康。」

非洲豬瘟不傳人

衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，世界動物衛生組織及聯合國糧食及農業組織皆明確指出，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，因此不會透過與豬接觸或食用豬肉及其製品而傳染給人類。亦即人類不會因非洲豬瘟而生病。

反覆冷凍解凍最危險 煮熟才安全

譚敦慈指出，若豬肉購買時已經解凍或半解凍，就應立即分切成一次份量使用，再分裝冷凍保存。冷凍狀態下一、兩個月內都安全，但若反覆解凍又放回冰箱，中心容易未熟、細菌也會滋生。

廣告 廣告

她提醒：「重複解凍的肉一定要全熟煮透，不能泛粉紅，尤其豬肉不只是細菌問題，還有寄生蟲風險。」

她建議，台灣氣候炎熱，不適合在室溫下解凍，可提前一晚放冷藏、或用冷水沖解，甚至用微波爐協助加速，避免肉品溫度長時間處在7度C至60度C的危險溫度帶，導致腐壞、病菌孳生。

溫體豬與冷凍豬怎麼選？買得巧才安全

對於「非洲豬瘟下該不該吃溫體豬」的疑慮，譚敦慈表示，溫體豬並非唯一選項，市面上有許多品牌冷藏、冷凍豬肉品質穩定，也有冷鏈屠宰、履歷可查的「品牌豬肉」。

譚敦慈分享，她自己不會每天逛菜市場，因此大多都是採購冷凍豬肉，對上班族、職業婦女也方便，若在超市選購，若今天就要煮，也可以選擇特價即期品，小包裝的一盒剛好一家一餐可以吃完。

若仍偏好溫體豬，譚敦慈建議，一早購買並立即回家冷藏，並可使用保冰袋加冰塊延緩溫度上升，不要先去逛街、洗頭再回家，買了就要趕快回家處理。

屯肉佔空間又浪費 豆魚蛋肉都能替代

面對囤肉風潮，譚敦慈說，蛋豆魚肉類都是很好的蛋白質來源，冰箱若塞太滿，將會造成冰箱內食材的進出流通阻礙，溫度流通不良會影響保存效果。「冰箱不要超過七成滿，一年多前的『殭屍肉』最好別再吃。」

譚敦慈呼籲，囤積肉品不但佔空間，還容易造成廚餘浪費，「買多少吃多少、點多少吃多少，不要為了怕壞掉就吃過量。」蛋白質可多元攝取，豆、魚、蛋、肉都能補充，「豆類營養高，魚類又能預防心血管疾病，均衡飲食才是真正健康的飲食方式。」

✅ 譚敦慈小叮嚀

1.生、熟食要分開處理，砧板、刀具、抹布都要分開。

2.冷凍肉品一兩個月內食用最佳。

3.冷藏、冷凍皆可保鮮，只要未停電、不反覆解凍。

4.豬肉不用屯、吃新鮮，健康又環保。