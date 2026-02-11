非洲豬瘟扛責下台遭彈劾 前環保局長陳宏益：均據實以告

陳宏益去年因非洲豬瘟下台負責，轉任市府技監。(記者蘇孟娟攝)

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市去年10月爆發非洲豬瘟疫情，成全台防疫破口，更造成全國實施豬隻禁運禁宰15天，產業損失與補助高達21億餘元，監察院今彈劾相關人員；前台中市環保局長陳宏益指出，尚未收到相關報告書，但據了解，監察院對稽查24次的數字有意見，認為跟廚餘有關稽查有落差，相關資料是環保局各科室稽查相關次數彙整，均據實以告，事件發生後，他負政治責任下台，會在懲戒法院再詳細說明。

包括台中市政府農業局前局長張敬昌、環境保護局前局長陳宏益、動保處前處長林儒良及組長周百俊等4人，今遭監察院以非洲豬瘟期間處置失當、疫調資訊錯誤及發生「烏龍消毒」事件，有重大違失，通過彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

台中市去年10月爆發非洲豬瘟，成國內防疫破口，相關影響所及不但一度豬隻禁宰禁運到15天，更影響國內廚餘養豬政策，明年起所有廚餘均不得再用來養豬，至於台中疫調過程傳出疫調內容一改再改等荒腔走板情況，遭各界撻伐，陳宏益在風暴中去年11月6日因此被免去局長職務，目前轉任台中市政府技監，負責專案事務。

陳宏益指出，他負政治責任下台，對於監察院彈劾內容尚未知詳情，但據他了解，監察院對報告中提出稽查24次的部分有意見，指出其中跟廚餘相關稽查僅1次，但台中環保局的報告是就案例場的稽查次數盤點各科室稽查次數列出，均據實以告，未來會在懲戒法院時再詳細說明。

