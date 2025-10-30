非洲豬瘟挑戰！卓榮泰強調「集全國之力」：最小範圍、最短時間控制疫情
台中爆發非洲豬瘟疫情後，行政院長卓榮泰第三度到設在台中的非洲豬瘟中央前進應變所視察，他強調中央已成立中央疫調團，並要求全國各縣市主動積極協助台中市，以「集全國之力」共同解決非洲豬瘟挑戰。他重申，當前的總體原則是將疫情控制在「最小的範圍」，時間控制在「最短的時間」，損害降低在「最小的損害」。
卓榮泰指出，中央已成立中央應變所、指揮所，以及處理廚餘的「前進指揮所」。目前這個階段政府正在加大疫調的力道、加大防治的力道，以及加大對環境保護的力道。他也強調，目前這個階段並非疫情的擴大，而是政府在超前準備下，加大各項防治力度所致。
他表示，根據中央成立的疫調小組專家學者意見，當前重要的工作是「釐清整個感染源還有它的傳播路徑」為確保資料精確性，行政院要求從中央應變所、中央指揮中心到市政府，所有資料都必須迅速、正確且一致。如此才能讓國人與媒體報導的結果具有「科學依據」。
卓榮泰說明，必須進一步比對和釐清多項關鍵資料，才能追溯到源頭、回溯到時間序，並精準調查所有範圍。需釐清的重點包括：案例場進出的人員車輛、化製車輛及相關車輛的清銷情況；交叉記錄的確實性；以及案例場與關聯場之間，廚餘飼料的來源與去向。
針對疫情衝擊，卓院長表示，相關產業一級生產鏈的工作者已產生實際生活生計上的損害。他已要求經濟部與農業部迅速擬定並實施對一級從業人員及相關人員的補助方案，補助將涵蓋整個生產鏈，從養豬場、屠宰場到肉攤攤商，內容包括飼料轉換補貼、運輸油資與生活補助，協助業者度過難關。
他並感謝基龍米克斯公司及台灣賽默菲世爾科技公司支援1000劑非洲豬瘟快速檢測試劑，可縮短檢測時間、提升效率。首席獸醫官指出，該試劑能快速掌握檢驗結果，有助於防疫決策。
卓榮泰強調，防疫第一階段為期15天，政府將全力控制疫情、穩定市場，並準備進入下一階段的解封與價格平衡工作。他呼籲國人與媒體共同配合，暫勿靠近或進入案例場與關聯場，確保現場環境安全，共同守住台灣豬肉產業防線。
