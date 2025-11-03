非洲豬瘟排除人、車、外來豬等傳染源 應變中心：推測病毒來自未落實蒸煮廚餘
禁廚餘養豬？陳時中：對社會衝擊最小為原則
台中爆發非洲豬瘟，中央災害應變中心持續召開記者會，指揮官農業部長陳駿季2日表示，預計11月7日重新開啟豬隻運送與屠宰，主要是判斷疫情是否有擴散，從目前對關聯場與全國養豬場的訪視採檢，並未發現疫情外擴現象，解封前仍全力鎖定案場的檢測一定要達到陰性。中央災害應變中心今天（3日）下午2時開記者會，說明處理情形並公布疫調結果，疫調推論未落實蒸煮的廚餘導致染疫可能性最高。至於未來是否禁用廚餘養豬，行政院政務委員陳時中強調，包含如何去化、對環境的影響都要討論，必須是對社會衝擊最小。
非洲豬瘟前進應變所指揮官、農業部次長杜文珍會中表示，疫調小組工作時間只有兩天半，將能夠拿到的資料，經過專家小組審視，調查結論包括：
單一案例：到目前為止之資訊，僅發生在台中的案例場。
單一來源：依據流行病學分析，排除人、車、外來豬源等傳染源引入，推論病毒可能來自未落實蒸煮之廚餘。
無擴散跡象：自10/22起針對台中關聯場及全國養豬場、化製場、肉品市場、屠宰場等查訪及檢驗，並無發現其他染病案例及環境陽性結果。
應變中心報告，在該案場中，死亡的豬隻是在廚餘旁的肉豬欄外擴；另外，同案場吃廚餘的豬隻、與吃飼料的豬隻，死亡率也有明顯差異；而使用同廚餘來源的另一案場C，因蒸煮記錄完整落實，採檢豬隻也沒有感染跡象。綜上，推論因未蒸煮完整的廚餘而感染可能性最高。
農業部次長杜文珍說明，案例場使用的廚餘主要來自梧棲清潔隊，少部分來自鄰居與自家廚餘，疫調時意外發現，附近另一間有上千頭豬的養豬場，不但也用了來自梧棲清潔隊的廚餘，還從案例場分到多餘的廚餘。
杜文珍指出，案例場未落實廚餘蒸煮，但使用同樣來源廚餘的另一家豬場則依規定蒸煮廚餘，豬場採檢都呈陰性，一切正常；疫調團隊也在案例場的廚餘載運車檢測出非洲豬瘟病毒陽性反應。
她說，從案例場豬隻死亡情形分析，吃廚餘的肉豬死亡率達39.3%，是吃飼料的仔豬與種公母豬死亡率2.5%的15.7倍。
動物流行病學專家中興大學副校長張照勤、台灣大學獸醫專業學院兼任教授蔡向榮等疫調小組，找到案例場沒有落實廚餘蒸煮的證據，包括案例場今年以來一直未落實上傳廚餘蒸煮紀錄，甚至上傳舊資料，連要調閱9月的紀錄，案例場負責人直接告知已毀損。
同時，廚餘蒸煮可用瓦斯或木材，疫調小組調閱案例場的瓦斯桶購買紀錄，去年購買3桶、今年至今2桶，案例場方聲稱是以裝潢木材焚燒蒸煮廚餘，現場卻無任何燃燒痕跡，且木材燃燒溫度無從得知是否符合殺菌的加熱溫度，主管機關也未落實稽查。
杜文珍說，疫調小組協助台中市政府疫調，用2天時間與專家學者討論，推斷病毒來源是未落實蒸煮的廚餘，主要是10月22日至今，對台中案例場的關聯場及全國養豬場、化製場、肉品市場、屠宰場等訪查及檢驗，人員及車輛並無發現其他染病案例及環境衛生陽性結果。
陳駿季表示，疫調結果主要是釐清病毒來源、是否流向其他地方，目前疫調告一段落，但疫調團隊不解散，防疫工作也不會中斷。因調查中發現管理系統中可能存在一些未被確認的情況，會請疫調團隊進一步了解這次觀察到的各種現象與措施，並在後續疫情防控過程中就相關問題檢討。
至於未來是否會禁止廚餘養豬。農業部長陳駿季會中表示，廚餘是飼料來源，從這次的案例來看，落實蒸煮是沒問題的，因此一定要有嚴格的機制。
陳駿季說，若順利於7日解除禁運禁宰，不會同步解除廚餘飼養的禁令，解除廚餘飼養的禁令有三前提：第一是會針對全國聯合稽查廚餘養豬場蒸煮設備，第二是所有蒸煮設備溫度的相關影像要能即時上傳及即時監控，同時地方政府的稽查一定要落實，確保所有的SOP，第三是即時監測還有相關的配套這些法規要完備。
陳駿季重申，過往農業部的政策是原則禁止，經地方核發再利用許可，就能使用廚餘養豬，再利用條件就包含攝氏90度以上、蒸煮1小時、上傳照片等。
農業部持續輔導轉型，未來就算要禁止廚餘，也不可能馬上說禁止就禁止，會給養豬戶一些時間；另外也要同步考慮後續廚餘處理是否能完善，若無法完善也會有環境問題，未來會與環境部討論後再另外說明。
陳時中強調「最重要是落實安全管理」。再利用一定要是安全的廚餘，在規定的標準及機制下，確保系統、人員都沒有問題；廚餘是否養豬、如何去化、對環境的影響，都要討論，必須是對社會衝擊最小。
10月21日台中梧棲一處養豬場的死亡豬隻檢體，驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，10月25日農業部獸醫研究所完成病毒分離，確認為非洲豬瘟。自10月22日中午12時起，全國豬隻已禁運禁宰，並禁止廚餘養豬。由於非洲豬瘟有15天潛伏期，26日宣布全台活豬禁運禁宰延長10天，延至11月6日中午12時。
