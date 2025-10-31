非洲豬瘟揹完黑鍋被究責裁罰！特約獸醫曝心酸內幕嘆：獸醫何苦為難獸醫

記者潘靚緯／台中報導

非洲豬瘟案例場的特約紀姓獸醫師遭台中市動保處約談，被依違反獸醫法第7條跨區執業裁罰。 (圖／翻攝自紀姓獸醫臉書)

台中梧棲豬場爆發非洲豬瘟，台中市府被批延誤採檢，且說法一變再變，一開始說是特約紀姓獸醫師曾到場查看豬隻，但紀姓獸醫師反駁豬農根本沒找他去案場，而是另一位疫苗藥商王姓獸醫佐，害他差點背上誤診害全台豬農的罪名。紀姓獸醫師今(31)日在臉書發文吐露，事發後，在農業局長強力施壓下，要求究責懲處，以跨區執業違反獸醫法第7條裁罰，讓他感嘆：「獸醫師何苦為難獸醫師」。

紀姓獸醫提異議表示，擔任特約獸醫師已20多年，動保處都有收到合約書副本，怎會以未獸醫師報備、主管機關未核准為由開罰。 (圖／翻攝自紀姓獸醫臉書)

紀姓獸醫在臉書PO出動保處公文，表示因違反獸醫法規定遭約談，動保處認為紀姓獸醫在龍井區執業，卻到梧棲區擔任特約獸醫看診，

沒有報備、未經核准已觸法。但紀姓獸醫提出異議表示，他擔任養豬場特約獸醫已20多年，動保處都有收到畜牧場合約書的副本，怎麼會說不知情且怪獸醫師沒有報備、主管機關未報准？但動保處表示不接受，仍堅持裁罰。

紀姓獸醫擔任台中多家養豬場特約獸醫師長達20多年，卻被動保處認為觸法，相當心寒。（圖／翻攝畫面）

紀姓獸醫表示，他在不知情的狀況下違反法令，第一時間心想算了，罰單來自己「吞了」，但經農業部長官及全國獸醫師聯合會譚大倫理事長告知，執業地點應以縣市為單位，非鄉鎮為單位，台中市府卻以「狹隘」的角度來定義跨區執業，如果此案成立，他將成為全國首例被開罰的獸醫，如此一來，全國許多獸醫師幾乎全部觸法。若真的開罰成立，必須提訴願，請司法機關來解釋獸醫法第七條規範。

紀姓獸醫師於民國85年曾在屏東開設養豬場，初次創業養豬，未料，民國86年3月遇到口蹄疫爆發，豬場內200多頭豬全數遭撲殺，成為口蹄疫受災戶，紀姓獸醫師才北上台中定居，多年來擔任豬場特約獸醫師。由於台中市沒有畜牧場專責獸醫師，農戶因信任他的專業才會來拜託他幫忙，他表示，自己是比較重情義的人，20幾年前受邀參與防堵口蹄疫，「沒人叫我不要再做，我就一直撐到現在，結果卻說我違規違法」。

紀姓獸醫師表示，與陳姓豬農認識20幾年，但並未每年簽約，恰巧去年因為開始飼養黑豬，需要向清潔隊申請廚餘，才依照法規又跟他簽約，沒想到豬隻出事第一時間，豬農卻未連繫他，讓他心灰意冷。他坦言此次事件中因不知情而觸法，違反《獸醫師法》第7條，讓他更加認清制度與現實的落差，「情義已盡，明年起不再簽特約獸醫師，動保處也不必再來拜託我跟農戶簽約了。」。

對於紀姓獸醫師擔任養豬場特約醫師，卻被開罰跨區違法執業，台中市副市長鄭照新今(31)日上午記者會上回應：「紀姓獸醫懷疑病毒來自漁港外籍移工的廚餘，受到檢調調查寒心。來源問題有檢調偵辦，靜候調查結果；至於案件關係人，調查都是必經程序，感謝關係人的體諒，目前對紀姓獸醫尚未開罰。」。

