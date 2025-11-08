政治中心／綜合報導

非洲豬瘟15天禁令解除後，攤商陸續開始販售新鮮的溫體豬肉！立委陳瑩就到台東的中央市場關心買氣，也向攤商獻上中央補助的好消息！為了體恤豬肉攤商，這段時間的辛苦，除了減少這15天的租金之外，中央也補助每個豬肉攤3萬元的補助金！

豬肉攤業者：「豬油100，再拿750。」豬肉禁宰解封，市場恢復正常販售的第二天，豬肉買氣強強滾，攤商忙得不可開交，等了15天終於迎來解封，業者有錢賺、民眾也能吃得安心。豬肉攤業者：「買氣很好，我很開心，我終於可以上班了。」豬肉攤業者：「心情很好啊，有工作做了。」民眾vs.記者：「你看這肉品質如何？不錯啊。」

廣告 廣告





非洲豬瘟攤商「15天沒收入」 市場開市陳瑩獻上補助金

非洲豬瘟攤商「15天沒收入」 市場開市陳瑩獻上補助金（圖／民視新聞）

一早開市，就湧入不少民眾購買新鮮豬肉，這樣的場景，攤商已經好久沒有看到。前陣子台中出現非洲豬瘟破口，造成全台豬肉攤商，整整15天沒有收入。對此，民進黨立委莊瑞雄和陳瑩，來到台東中央市場，帶來好消息。立委(民) 陳瑩vs.豬肉攤商：「我們來送補助來了，可以補助三萬元。唉唷，這麼好喔。今天當散財童子。對啊感謝啦。」









非洲豬瘟攤商「15天沒收入」 市場開市陳瑩獻上補助金

非洲豬瘟攤商「15天沒收入」 市場開市陳瑩獻上補助金（圖／民視新聞）

除了關心市場買氣，陳瑩也告知中央的補助，每位豬肉攤商都可以領到3萬元的補助金，雖然金額不大，但或多或少，有點幫助。立委(民) 陳瑩：「還有很多人不曉得我們可以申請補助，所以我們特別來做一個宣導，中央跟地方大家都要一條心，要一起共同防疫。」真的是，幸虧最後有驚無險度過難關，大家防疫工作不能懈怠，才能真正有效阻隔非洲豬瘟。





原文出處：非洲豬瘟攤商「15天沒收入」 市場開市陳瑩獻上補助金

更多民視新聞報導

志工齊聚雪霸！ 內政部：感謝國家公園志工守護台灣最美風景

蕭美琴登IPAC舞台演講 陳昭姿稱白委有幫忙：抹紅攻擊「不攻自破」

全球聚焦台灣！蔡英文深夜啟程接力訪歐 被問蕭美琴外交突破反應曝

