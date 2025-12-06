非洲豬瘟攪局婚期延後 布農族部落婚禮備22頭豬迎親

台東利稻部落古家與花蓮卓溪蕭家的喜事，因豬瘟疫情延後1個半月，今天順利舉行。（蔡旻妤攝）

台東南橫公路利稻部落古家大女兒原定10月底舉行婚禮，但因非洲豬瘟疫情，禁止豬隻移動及宰殺，婚期一延再延，終於在今（6）日順利舉行；新郎家族清晨帶著22頭豬前往迎親，新娘家開心與全村分享豬肉，整個部落熱鬧溫馨。

來自花蓮卓溪鄉的蕭家迎親車隊清晨開進台東海端鄉利稻部落，停在古家門前，新郎家族將22頭已宰好的豬整齊陳列，古家長輩莊重舉行報戰功儀式，隨後將大女兒交付迎親隊伍。

部落青年與婦女早早聚集在古家，分工合作，青年協助分豬肉，婦女則負責清洗內臟及烹煮，而外地親友及村民陸續到場，不僅可現場品嚐1塊豬肉，還可帶走1袋肉回家。

台東利稻部落古家與花蓮卓溪蕭家的喜事，因豬瘟疫情延後1個半月，今天順利舉行。（蔡旻妤攝）

新娘父親古忠表示，女兒婚期原定10月25日，但因非洲豬瘟不得宰豬，才延至今日完成婚禮。他指出，布農族結婚習俗中，男方必須宰豬給女方，這些豬肉就如同漢族的喜餅，親友及村民皆可共享，象徵喜悅與祝福。

當地國民黨縣議員張全馨嵐說明，對於布農族而言，結婚時殺豬是重要傳統習俗，象徵與親友及部落共享喜悅，就像漢人的喜餅一樣不可或缺，她說，自己從南投嫁到海端鄉時，丈夫家族便準備了16頭豬來迎娶，顯示傳統文化的重要性。

