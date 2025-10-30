非洲豬瘟敏感時刻！ 高雄外海攔截133噸走私肉品、107萬包私菸

保三總隊在外籍雜貨輪查扣的肉品當中，有一箱未封箱裸露出來的明顯是雞肉。（保三總隊第二大隊提供）

台中爆發非洲豬瘟之後，防疫成為當務之急，保三總隊與海巡署在高雄港西南方海域攔截查獲一艘雜貨輪載運5個貨櫃、總共133公噸的冷凍肉類和107萬多包的不明菸品，肉品豬、牛、雞肉都有，有些甚至已經腐爛發臭，海關將香菸查扣，133噸肉品連同船上7名船員偵訊後原船遣返。（溫蘭魁報導）

保三總隊第二大隊接獲情資，一艘外籍的雜貨輪以載運冷凍貨物為掩護，疑似從事不法走私活動，保三總隊與海巡署24日清晨6點半，在高雄港西南方海域攔截查獲這艘可疑的雜貨輪，經登船檢查，竟有大批來源不明的菸品和一箱箱的肉品，船上除了1名台灣人之外，船長和船員等6人全都是印尼人。

廣告 廣告

大隊長張伊君表示，查緝人員將人船押回高雄港清點，其中一箱已經開箱的肉品明顯看出來是雞肉，其餘箱子裝的還有豬肉、牛肉和雞肉，有些甚至沒有冷凍，都已經發臭：「那時候海關有打開來看，他說確定裡面都是肉，外包裝也都是寫肉，就是有牛肉、雞肉跟豬肉，而且那個肉，我們發現的時候，它那個冷凍櫃有幾櫃是沒有冷凍的，所以肉都已經腐爛發臭。」

保三總隊與海巡署第五海巡隊在高雄外海查獲一艘外籍雜貨輪走私133噸豬牛雞肉與107萬包菸品。（保三總隊第二大隊提供）

走私肉品多達133公噸，私菸則有107萬7000包。張伊君大隊長說，這艘船沒有報關出港紀錄，研判可能從馬來西亞方向開來台灣，船上台灣籍的男子有毒品前科，檢察官偵訊後予以交保，由於目前正值非洲豬瘟防疫期間，因此只查扣走私香菸，防疫人員登船消毒後，上百噸的肉品和船員全都原船遣返。

基於防疫，防疫人員隨後登船消毒。（保三總隊第二大隊提供）

◆吸菸有害健康、戒菸減少健康危害