非洲豬瘟斃死數「兜不攏」 中市農業局證實：送化製場甲聯遭塗改

台中市農業局副局長蔡勇勝30日證實，運到化製場的甲聯有塗改跡象，目前已行文到雲林化製場調出單據釐清真相。 圖：翻攝自農業部臉書

[Newtalk新聞] 台中市近期爆出首例非洲豬瘟（ASF）確診案例，不過市府疫調說法卻一變再變，引發外界撻伐。其中，梧棲案場10天死亡豬隻從原先117、116頭，到至今更正78頭，而現在又傳出化製廠三聯單中斃死豬頭數不符，憂心有斃死豬外流。對此，台中市農業局副局長蔡勇勝今（30）日證實，運到化製場的甲聯有塗改跡象，目前已行文到雲林化製場調出單據釐清真相。

非洲豬瘟中央前進應變所今日下午召開記者會，針對斃死豬頭數前後不一的狀況，蔡勇勝表示，116頭說法是來自飼主老豬農的口述，可能有記憶力不準確的狀況，再要再進一步確認造成落差的原因。至於豬農兒子的疫調做過兩次，但沒有作出完整陳述，所以今日將再派員請他與中央疫調專家逐一釐清細節，說明為何出現落差，一次交代清楚。

有媒體詢問化製廠三聯單哪一聯遭到塗改一事，蔡勇勝回應，因台中市沒有化製場，所有斃死豬都送往雲林化製廠處理，而目前掌握是送樣的那一聯有塗改痕跡，市府已行文給雲林，透過行政程序調出單子比對，預計這兩天會完成。至於三聯單遭塗改部分，26日已送交檢調調查，若有偽造文書一定會追究責任。

根據農業部規定，養豬場的豬隻死亡時，飼主須填報三聯單，其中甲聯由化製車駕駛將豬隻送到化製場後提供核對留存，乙聯送交農業局動保處，丙聯由飼主留存。

