非洲豬瘟料敵從寬？爆昔「特定國家返台免檢疫」 網炸鍋

防堵非洲豬瘟病毒，針對國外攜帶輸入物品，配合關務署將擴大執行X光掃描，取消紅綠線查驗，無論入境國是否為非洲豬瘟疫區，一律同等查核。（陳麒全攝）

非洲豬瘟各界關注。農業部防檢署28日表示須料敵從寬，但藥師林士峰質疑無正常準則可遵循，只是無限上綱甩鍋，3+11的時候有料敵從寬嗎？衛福部則宣稱將加強邊境管理，未來不論是否來自疫區都將同等查核。但不少網友質疑，從特定國家抵台不用檢疫，原來破口在中央政府？

防檢署28日在應變中心記者會提到，案發場豬隻死亡時間是10月10日，但研判應該更早，希望台中市政府盡快釐清。台中市28日深夜發新聞稿，強調9月及10月初，並未收中央系統警示通報。防檢署長杜麗華回應表示，非洲豬瘟台中案例場9月及10月初的豬隻死亡並未達異常死亡警示標準，都是1到3頭；不過，現在疫調追查病毒應料敵從寬。

對此，藥師林士峰今(30日)發文質疑：執政不難，懂得甩鍋，再交給優勢的媒體力量跟大批的側翼、公關公司就可以了。料敵從寬，但是也應該有正常的準則，讓人得以遵循，不然就是無限上綱的甩鍋而已。底下網友補充「當年3+11的時候就不講究料敵從寬了，會議紀錄還列為機密咧！」網友嘆「自綠色執政以來，凡出事都沒人負責過，甚至連道歉都很難聽到，到處甩鍋卻很常見」、「花蓮堰塞湖無立即潰堤危險，一樣的思維」

衛福部長石崇良今指出，食藥署一直有在做肉品的稽查，今年至10月止，已查核逾3萬5000家次，目前都沒有發現有來自疫區的肉品，從邊境攜帶、輸入的物品都會由關務署進行X光掃描或是直接開箱稽核，目前X光掃描將擴大執行，未來不論是否來自疫區都將同等查核，加強邊境管理。

2.6萬追蹤的粉專「政客迷因」對此直呼：「我一直以為2018起，旅客入境就是全檢，一直到現在。想不到…之前還有免疫通道？」他整個傻眼貓咪。

有網友提到「日本非疫區，回來不用檢」，政客迷因驚呼「等等，我5~6年前去日本玩，他們說日本是疫區，不准帶豬肉或有豬肉成分的東西回來，所以我才沒帶欸」，該網友表示「不用檢疫但還是不能帶」。還有人說「好笑的是入境手提行李X光檢查是防檢署負責的，為什麼是衞福部來說要不分疫區全面檢查」、「機場對某地回來的都特別照顧啦」、「從日本回來可以拿免檢的牌子」、「之前從韓國疫區回來也沒人在紅色通道檢驗口」。

