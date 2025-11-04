非洲豬瘟暫無外擴 中央研擬是否11/6中午解封

非洲豬瘟防疫倒數時刻，更要謹慎小心將病毒徹底根除。

全國豬場已進入第3輪健康訪視，相對高風險豬場與一般豬場，完成66%與60%，皆無異常，化製場環境監測、化製車監測採樣，皆為陰性。

農業部防檢署組長林念農表示，「在這一段期間內，有化製異常送檢的縣市，包含有彰化縣、台南市以及屏東縣所送的這些檢體，目前檢測結果也都為陰性。」

嚴防野豬接觸廚餘，每天巡查全台27處掩埋場，沒有發現死亡野豬，目前已有6處廚餘掩埋場的附近，架設22台自動相機架設，其餘將在7日前完成架設。

非洲豬瘟中央災害應變中心指出，所有的科學證據顯示，非洲豬瘟病毒沒外擴，預計5日討論是否在11月6日中午12時解封，不過卻傳出有地方的肉品市場，自行宣布7日開市。

農業部防檢署長杜麗華說，「禁宰跟禁運是依照我們《動物傳染病防治條例》的28條，來做全國的一個公告一致性，同樣的，如果今天要解封，也是由中央來做宣布，達到一致性，否則他會增加在防疫上的一個困擾。」

杜麗華表示，解封與否必須等中央宣布，不可自行宣布，將再與地方宣導並通令禁止。而若順利解封，每天出豬量原則上不超過3萬頭，超過125公斤的大型豬，已協調冷凍公會與屠宰場，直接送到屠宰場屠宰凍存。

